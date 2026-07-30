Bologna, Roma forması giyen Artem Dovbyk'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Ukraynalı golcü, 2026/27 sezonu boyunca kırmızı-lacivertli formayı giyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SATIN ALMA OPSİYONUYLA GELDİ
İtalyan ekibi, 29 yaşındaki santrforu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Anlaşmada 17 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer alırken, Roma'nın oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacağı belirtildi.
DOMENICO TEDESCO İLE ÇALIŞACAK
Bologna'nın başında bulunan ve daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Domenico Tedesco, yeni sezonda Artem Dovbyk ile birlikte görev yapacak. Ukraynalı golcü, kariyerinde ilk kez Tedesco'nun öğrencisi olacak.
SÜPER LİG'LE DE ANILMIŞTI
Artem Dovbyk'in adı yaz transfer döneminde Süper Lig ekipleriyle de gündeme gelmişti. Tecrübeli golcünün geleceğine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılırken, Ukraynalı futbolcu tercihini Serie A'da kalmaktan yana kullandı.
CASTRO'NUN YERİNİ DOLDURACAK
Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 63 maça çıkan Dovbyk, 20 gol kaydederek takımının en skorer isimlerinden biri oldu. Bologna'da ise Roma'ya transfer olan Santiago Castro'nun boşluğunu doldurması bekleniyor.
İtalyan ekibi, 29 yaşındaki santrforu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Anlaşmada 17 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer alırken, Roma'nın oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacağı belirtildi.
DOMENICO TEDESCO İLE ÇALIŞACAK
Bologna'nın başında bulunan ve daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Domenico Tedesco, yeni sezonda Artem Dovbyk ile birlikte görev yapacak. Ukraynalı golcü, kariyerinde ilk kez Tedesco'nun öğrencisi olacak.
SÜPER LİG'LE DE ANILMIŞTI
Artem Dovbyk'in adı yaz transfer döneminde Süper Lig ekipleriyle de gündeme gelmişti. Tecrübeli golcünün geleceğine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılırken, Ukraynalı futbolcu tercihini Serie A'da kalmaktan yana kullandı.
CASTRO'NUN YERİNİ DOLDURACAK
Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 63 maça çıkan Dovbyk, 20 gol kaydederek takımının en skorer isimlerinden biri oldu. Bologna'da ise Roma'ya transfer olan Santiago Castro'nun boşluğunu doldurması bekleniyor.