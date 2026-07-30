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Manisa FK'lı gençlere ay-yıldızlı davet

Manisa FK'nın genç futbolcuları Yunus Emre Köse ve Ahmet Şen, U19 Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 13:49
Haber: DHA
Manisa FK'lı gençlere ay-yıldızlı davet
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Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcularına U19 Milli Takımı'ndan davet geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Yunus Emre Köse, U19 Milli Takımımızın 3-6 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Yunus Emre Köse'yi tebrik ediyor, A Milli Takıma giden yolda başarılar diliyoruz. Milli futbolcumuz Ahmet Şen, U19 Milli Takımımızın 3-6 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Ahmet Şen'i tebrik ediyor, A Milli Takıma giden yolda başarılar diliyoruz" denildi.

 

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