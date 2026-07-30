Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcularına U19 Milli Takımı'ndan davet geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Yunus Emre Köse, U19 Milli Takımımızın 3-6 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Yunus Emre Köse'yi tebrik ediyor, A Milli Takıma giden yolda başarılar diliyoruz. Milli futbolcumuz Ahmet Şen, U19 Milli Takımımızın 3-6 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Ahmet Şen'i tebrik ediyor, A Milli Takıma giden yolda başarılar diliyoruz" denildi.
Manisa FK'lı gençlere ay-yıldızlı davet
Manisa FK'nın genç futbolcuları Yunus Emre Köse ve Ahmet Şen, U19 Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.
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