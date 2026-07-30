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Mert Günok'tan 5 kurtarışlık performans!

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynadığı rövanş maçında Mert Günok, yaptığı 5 kurtarışla turda önemli rol oynadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 09:56
Fotoğraf: AA
Mert Günok'tan 5 kurtarışlık performans!
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak tur atladı. Sarı-lacivertlilerde kaleyi koruyan Mert Günok, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ederson'un transferinin ardından kalede değişiklik beklentisi oluşmasına rağmen Teknik Direktör İsmail Kartal, rövanş mücadelesinde de Mert Günok'a görev verdi. Tecrübeli file bekçisi, kalesinde bir gol görmesine karşın yaptığı 5 kurtarışla takımının turu geçmesinde önemli pay sahibi oldu.

"OYUNUMUZU GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Mert Günok, takım olarak daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

"Top bizdeyken yavaş oynadık. Basit top kayıpları yaptık. Oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Ama turu geçmek güzel."

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