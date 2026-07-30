Zeynep Sönmez, Memphis'e ikinci turda veda etti

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Zeynep Sönmez, teklerde 4 numaralı seribaşı olarak katıldığı WTA 250 turnuvasının ikinci turunda ev sahibi ABD'den Elvina Kalieva ile karşılaştı.
Milli tenisçi, sert zeminde oynanan maçta rakibine 6-3, 5-7 ve 5-7'lik setlerle 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.
Çeyrek finale yükselen dünya 132 numarası Kalieva, son seti 4-1 geriden gelerek kazandı.
Milli tenisçi, sert zeminde oynanan maçta rakibine 6-3, 5-7 ve 5-7'lik setlerle 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.
Çeyrek finale yükselen dünya 132 numarası Kalieva, son seti 4-1 geriden gelerek kazandı.