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Zeynep Sönmez, Memphis'e ikinci turda veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 250 Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda Elvina Kalieva'ya 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 08:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Zeynep Sönmez, Memphis'e ikinci turda veda etti
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Milli sporcu Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Zeynep Sönmez, teklerde 4 numaralı seribaşı olarak katıldığı WTA 250 turnuvasının ikinci turunda ev sahibi ABD'den Elvina Kalieva ile karşılaştı.

Milli tenisçi, sert zeminde oynanan maçta rakibine 6-3, 5-7 ve 5-7'lik setlerle 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Çeyrek finale yükselen dünya 132 numarası Kalieva, son seti 4-1 geriden gelerek kazandı.

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