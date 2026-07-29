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Türkiye, 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a yenildi

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'a 34-25 mağlup oldu. Milliler, ikinci karşılaşmasını İtalya ile oynayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 22:35
Haber: AA
Türkiye, 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a yenildi
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Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'a 34-25 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ay-yıldızlı ekip, 20 yıl sonra katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk karşılaşmasını ev sahibi Sırbistan ile oynadı.

İLK YARIYI 8 SAYI GERİDE TAMAMLADI

Başkent Belgrad'da oynanan mücadelenin ilk yarısını Sırbistan, 15-7 önde tamamladı.

İkinci yarıda farkı kapatamayan milliler, karşılaşmadan 34-25 mağlup ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP İTALYA

Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında 30 Temmuz Perşembe günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.

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