Türkiye, 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'a yenildi

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'a 34-25 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ay-yıldızlı ekip, 20 yıl sonra katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk karşılaşmasını ev sahibi Sırbistan ile oynadı.
İLK YARIYI 8 SAYI GERİDE TAMAMLADI
Başkent Belgrad'da oynanan mücadelenin ilk yarısını Sırbistan, 15-7 önde tamamladı.
İkinci yarıda farkı kapatamayan milliler, karşılaşmadan 34-25 mağlup ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİP İTALYA
Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında 30 Temmuz Perşembe günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.
İLK YARIYI 8 SAYI GERİDE TAMAMLADI
Başkent Belgrad'da oynanan mücadelenin ilk yarısını Sırbistan, 15-7 önde tamamladı.
İkinci yarıda farkı kapatamayan milliler, karşılaşmadan 34-25 mağlup ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİP İTALYA
Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında 30 Temmuz Perşembe günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.