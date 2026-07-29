Hull City'den Mert Kömür hamlesi!

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin transferdeki hedefi ortaya çıktı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi, Augsburg forması giyen 21 yaşındaki on numara Mert Kömür ile ilgileniyor.
Sky'da yer alan habere göre, Hull City, Mert Kömür'ün menajeriyle görüşmelere başladı.
Hull City ve Augsburg arasında şu anda bir görüşme ve anlaşma olmadığı ancak Alman ekibine transferle ilgili bilgi verildiği belirtildi.
O SIR ORTAYA ÇIKTI
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde transfer konusunda ülke bayraklarıyla mesaj vermiş ve bu paylaşımında Türk ve Alman bayraklarıyla belirttiği oyuncu büyük dikkat çekmişti. (Almanya U21 Takımı'nda forma giyiyor.)
Sky'da Mert Kömür ile ilgili çıkan haberin ardından, Acun Ilıcalı'nın bahsettiği futbolcunun 21 yaşındaki futbolcu olduğu gündeme geldi.
TRANSFER İHTİMALİ YÜZDE 70
Acun Ilıcalı, söz konusu transfer paylaşımında Türk ve Alman bayraklarıyla işaret ettiği oyuncunun transferinin bitme ihtimali olarak yüzde 70 ihtimalini vermişti.
SEZON PERFORMANSI
Augsburg forması altında geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Mert Kömür, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, kulübü Augsburg ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi, Augsburg forması giyen 21 yaşındaki on numara Mert Kömür ile ilgileniyor.
Sky'da yer alan habere göre, Hull City, Mert Kömür'ün menajeriyle görüşmelere başladı.
Hull City ve Augsburg arasında şu anda bir görüşme ve anlaşma olmadığı ancak Alman ekibine transferle ilgili bilgi verildiği belirtildi.
O SIR ORTAYA ÇIKTI
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde transfer konusunda ülke bayraklarıyla mesaj vermiş ve bu paylaşımında Türk ve Alman bayraklarıyla belirttiği oyuncu büyük dikkat çekmişti. (Almanya U21 Takımı'nda forma giyiyor.)
Sky'da Mert Kömür ile ilgili çıkan haberin ardından, Acun Ilıcalı'nın bahsettiği futbolcunun 21 yaşındaki futbolcu olduğu gündeme geldi.
TRANSFER İHTİMALİ YÜZDE 70
Acun Ilıcalı, söz konusu transfer paylaşımında Türk ve Alman bayraklarıyla işaret ettiği oyuncunun transferinin bitme ihtimali olarak yüzde 70 ihtimalini vermişti.
SEZON PERFORMANSI
Augsburg forması altında geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Mert Kömür, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, kulübü Augsburg ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.