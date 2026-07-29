Schalke'de Edin Dzeko için geri sayım

Edin Dzeko, kariyerine Schalke'de devam etmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky'da yer alan habere göre, 40 yaşındaki deneyimli santrfor, Schalke ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Edin Dzeko, Schalke ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Dzeko'nun takımda kalmasında teknik direktör Miron Muslic'in etkili olduğu ve deneyimli yıldız için kısa süre içerisinde resmi açıklama beklendiği belirtildi.
Schalke'ye geride kalan sezonun ikinci yarısında imza atan Edin Dzeko, Alman ekibinde 11 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
Edin Dzeko, Schalke ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Dzeko'nun takımda kalmasında teknik direktör Miron Muslic'in etkili olduğu ve deneyimli yıldız için kısa süre içerisinde resmi açıklama beklendiği belirtildi.
Schalke'ye geride kalan sezonun ikinci yarısında imza atan Edin Dzeko, Alman ekibinde 11 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı.