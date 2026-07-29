29 Temmuz
Gornik Zabrze-Fenerbahçe
21:00
29 Temmuz
Dukagjini-Lugano
1-5
29 Temmuz
Kopenhag-Polissya Zhytomyr
1-044'
29 Temmuz
Rapid Wien-Santa Coloma
21:30
29 Temmuz
Cerezo Osaka-B. Dortmund
1-0
29 Temmuz
Leverkusen-Genk
4-0
29 Temmuz
Real Betis-Lyon
21:00
29 Temmuz
Watford-Fiorentina
21:30

İsmail Kartal: "Asensio'ya her zaman ihtiyacımız var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 20:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İsmail Kartal: 'Asensio'ya her zaman ihtiyacımız var'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli teknik adam, rakiplerine karşı kendi oyun anlayışlarından ödün vermeyeceklerini söylerken, Marco Asensio ve takımın son durumu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "1-0, KÜÇÜK BİR AVANTAJ"

"İlk maçta kendi evimizde gerçekten iyi futbol oynadık, 1-0 kazandık ama bu küçük bir avantaj. Biz buraya bu avantajın arkasına sığınarak değil 0-0'mış gibi, iyi futbol oynayarak galip gelip turu geçmek istiyoruz. Oyuncularımızla da bu süreçte iyi çalıştık. Rakibimizin son lig maçını takip ettik. Burada iyi futbol oynayarak turu geçmek istiyoruz."

"KENDİ OYUNUMUZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

"Son lig maçlarını izledik. İlk devre vasat oynadılar, 1-0 geriye düştüler. İkinci yarı hocaları üç hamle yaptı, önde baskı yaptılar, oyunu lehlerine çevirdiler, daha çok önde baskı yaptılar. Gol atmak için bizim üzerimize gelebilirler. Biz de buna göre planlarımızı yaptık ama biz kendi oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. Onları morallendirmeden kendi işimizi yapmaya çalışacağız."

"ASENSIO'YA HER ZAMAN İHTİYACIMIZ VAR"

"Biz Asensio ile konuştuk, yavaş yavaş geliyor, hazırlanıyor demiştik. Geçen hafta biraz oynattık. Bu maç ilk 11 başlıyor. Şu an çok daha iyi konumda, çok da hırslı. Ön tarafta top tutup pozisyonlara girebilmek için, Asensio'nun pas trafiğini daha iyi yönetebildiğini, Talisca ile birlikte şutör oldukları için skor alabilme adına Asensio'ya görev verdik. Çok kaliteli bir oyuncu. Her zaman ihtiyacımız var."

"TAM TAKIM ANTRENMAN YAPAMADIK"

"Daha zamanımız var, işin doğrusu. Kamp başından beri bizle olanlar iyi durumda. Milli takımdan gelenler var, sakat olan oyuncular var. Onlara ayrı antrenman yaptırdık. Yeni dönenler var, onlara program yapıyoruz. Takımın felsefemizi anlaması, daha iyi yapması, otomatik hale gelmesi için zamana ihtiyaç var. Tam takım olarak daha 1 antrenman yapamadık."

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