Vaclav Cerny, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor

Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny, siyah-beyazlılardan ayrılmak istemiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vaclav Cerny'ye Rangers'ın yanı sıra Suudi Arabistan'dan da ilgi bulunuyor. Çek futbolcu ise şu aşamada Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmıyor.
Beşiktaş'a geçen yıl imza atan 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda 35 maçta 7 gol attı ve 9 asist yaptı.
Beşiktaş'a geçen yıl imza atan 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda 35 maçta 7 gol attı ve 9 asist yaptı.