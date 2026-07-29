76ers, Broome'u Clippers'a gönderdi; LeBron ve KCP için yer açıldı

Philadelphia 76ers, forvet Johni Broome ile 2027 yılı ikinci tur draft hakkını nakit para karşılığında Los Angeles Clippers'a gönderdiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Philadelphia, Broome'un maaşını kadrodan çıkararak hem LeBron James hem de Kentavious Caldwell-Pope transferlerinin ardından ilk maaş sınırı apronunun altında kalmayı başardı.
2025 yılında Auburn Üniversitesi formasıyla SEC Yılın Oyuncusu seçilen Broome, 2025 NBA Draftı'nda 35. sıradan 76ers tarafından seçilmiş ve ikinci tur istisnası kapsamında dört yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Çaylak sezonunda sınırlı süre bulan genç oyuncu, normal sezonda forma giydiği 11 maçta ortalama beş dakika süre aldı.
Philadelphia'nın LeBron James transferini resmileştirmesinin ardından Kentavious Caldwell-Pope ile de sözleşme imzalaması bekleniyor. Tecrübeli gard, Memphis Grizzlies ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varılmasının ardından salı günü serbest bırakılmıştı. Caldwell-Pope'un, feragat sürecini (waiver) tamamlamasının ardından 76ers'a katılması bekleniyor.
2025 yılında Auburn Üniversitesi formasıyla SEC Yılın Oyuncusu seçilen Broome, 2025 NBA Draftı'nda 35. sıradan 76ers tarafından seçilmiş ve ikinci tur istisnası kapsamında dört yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Çaylak sezonunda sınırlı süre bulan genç oyuncu, normal sezonda forma giydiği 11 maçta ortalama beş dakika süre aldı.
Philadelphia'nın LeBron James transferini resmileştirmesinin ardından Kentavious Caldwell-Pope ile de sözleşme imzalaması bekleniyor. Tecrübeli gard, Memphis Grizzlies ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varılmasının ardından salı günü serbest bırakılmıştı. Caldwell-Pope'un, feragat sürecini (waiver) tamamlamasının ardından 76ers'a katılması bekleniyor.