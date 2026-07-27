İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza Ayrıldı mı? İlişkilerinde Son Durum

İddialara rağmen, İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza'nın ayrıldığına dair doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Taraflardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ayrılık iddiaları neden gündeme geldi?

Magazin basınında zaman zaman çiftin ilişkisini sonlandırdığı yönünde haberler yer alıyor. Ancak bu iddiaların büyük bölümü taraflar tarafından doğrulanmadı.

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor.

Çiftten açıklama geldi mi?

Şu ana kadar ne İbrahim Kutluay ne de Edvina Sponza, ayrılık iddialarını doğrulayan veya yalanlayan resmi bir açıklama yaptı.

Bu nedenle kamuoyuna yansıyan haberlerin büyük bölümü iddia niteliği taşıyor.

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza ne zamandır birlikte?

İkili uzun yıllardır birlikte görüntüleniyor ve magazin dünyasının dikkat çeken çiftleri arasında gösteriliyor. Zaman zaman haklarında ayrılık iddiaları ortaya atılsa da ilişkilerini sürdürdükleri yönünde haberler de basına yansıyor.

Sonuç: İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza Ayrıldı mı?

Hayır. İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın ayrıldığına ilişkin doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Taraflardan resmi bir açıklama gelmediği için ayrılık iddiaları kesinleşmiş değil.