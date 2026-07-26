Newcastle'da 75 milyon euroluk Woltemade yolcu

Newcastle United'ın, büyük umutlarla kadrosuna kattığı Nick Woltemade ile yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in haberine göre İngiliz kulübü, 24 yaşındaki Alman santrfora yeni sezon planlamasında yer almadığını bildirdi. Woltemade'nin kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verilebileceği aktarıldı.
75 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Newcastle United, Woltemade'yi yalnızca 12 ay önce Stuttgart'tan 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
Büyük beklentilerle İngiltere'ye gelen Alman futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 51 resmî karşılaşmada 11 gol kaydetti.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Woltemade'nin özellikle 2026 yılının başında ciddi bir form düşüşü yaşadığı belirtildi.
Genç santrforun yeni yılda Premier Lig'de yalnızca bir gol atabilmesinin ardından teknik heyetin kadro planlamasındaki yerini kaybettiği ifade edildi.
Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe'un hücum hattında Yoane Wissa ve William Osula'yı öncelikli seçenekler olarak değerlendirdiği aktarıldı.
Bu kararın ardından geri plana düşen Woltemade'nin kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakıldığı kaydedildi.
İNGİLİZ KULÜPLERİ TAKİPTE
İngiltere'de beklentileri karşılayamamasına rağmen Alman futbolcuya yönelik ilginin sürdüğü belirtildi.
WEST HAM BU TRANSFERDE ÖNDE İDDİASI!
Liverpool ve Manchester United'ın yanı sıra West Ham United'ın da Woltemade'nin durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.
Henüz hiçbir kulübün Newcastle United ile resmi temas kurmadığı, oyuncunun kariyerine nerede devam edeceğine önümüzdeki günlerde karar vermesinin beklendiği aktarıldı.
75 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Newcastle United, Woltemade'yi yalnızca 12 ay önce Stuttgart'tan 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
Büyük beklentilerle İngiltere'ye gelen Alman futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 51 resmî karşılaşmada 11 gol kaydetti.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Woltemade'nin özellikle 2026 yılının başında ciddi bir form düşüşü yaşadığı belirtildi.
Genç santrforun yeni yılda Premier Lig'de yalnızca bir gol atabilmesinin ardından teknik heyetin kadro planlamasındaki yerini kaybettiği ifade edildi.
Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe'un hücum hattında Yoane Wissa ve William Osula'yı öncelikli seçenekler olarak değerlendirdiği aktarıldı.
Bu kararın ardından geri plana düşen Woltemade'nin kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakıldığı kaydedildi.
İNGİLİZ KULÜPLERİ TAKİPTE
İngiltere'de beklentileri karşılayamamasına rağmen Alman futbolcuya yönelik ilginin sürdüğü belirtildi.
WEST HAM BU TRANSFERDE ÖNDE İDDİASI!
Liverpool ve Manchester United'ın yanı sıra West Ham United'ın da Woltemade'nin durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.
Henüz hiçbir kulübün Newcastle United ile resmi temas kurmadığı, oyuncunun kariyerine nerede devam edeceğine önümüzdeki günlerde karar vermesinin beklendiği aktarıldı.