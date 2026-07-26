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Galatasaray'dan David Neres hamlesi

Galatasaray, Napoli forması fiyen Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 19:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan David Neres hamlesi
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Napoli forması giyen David Neres'in İtalyan ekibindeki geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilyalı kanat oyuncusu için Galatasaray iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY İDDİASI

Il Mattino'da yer alan habere göre, Galatasaray, 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile ilgileniyor.

Galatasaray'ın David Neres'in transfer şartları öğrenmek için harekete geçtiği ancak şu anda bir teklifinin olmadığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Napoli forması altında geride kalan sezonda 25 maçta süre bulan David Neres, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen David Neres'in, Napoli ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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