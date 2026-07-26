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Hande Baladın: "Sahada parlıyorduk"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Hande Baladın, Milletler Ligi'ndeki şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 17:53 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 18:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hande Baladın: 'Sahada parlıyorduk'
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Hande Baladın, Milletler Ligi'ndeki şampiyonluk sonrası konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hande Baladın, "Hatalar oluyor, olmuyor değil ama bu seviyeleri oynamak için bu hatalardan sonra sahaya dönebilmek önemli. Bunun üzerine çalışıyorum ve umarım da karşılığını alıyorum. Çok mutlu ve gururluyum." dedi.

Milli yıldız, "Takıma teşekkür etmek istiyorum. Hiç pes etmedik, her an sahadaydık, sahada parlıyorduk. Çok mutluyum, çok gururluyum. Sesimi de kaybettim (Gülerek)" sözlerini sarf etti.

Hande Baladın, "Çok mutluyum hem kendi performansın hem de takımın gösterdiği yürek açısından. Gerçekten inanılmazdı. Ben her zaman sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu final serisinde de hem benim hem takımın gün geçtikçe yükselen bir grafiği vardı. Buraları oynamayı seviyoruz. Çok mutluyuz ve çok gururluyuz." diye konuştu.

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