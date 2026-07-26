Fenerbahçe'nin Watkins transferinde dev rakipler!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Ollie Watkins için İngiltere'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa, deneyimli golcü için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin yaklaşık 35 milyon euroluk teklifine sıcak bakmayan Aston Villa'nın, Ollie Watkins için en az 47 milyon euroluk bonservis beklentisi içinde olduğu öne sürüldü.
DEV RAKİPLER DEVREDE
Manchester United'ın, Joshua Zirkzee'nin takımdan ayrılması halinde Watkins için resmi girişimde bulunabileceği belirtilirken, Arsenal'in de 30 yaşındaki golcüyü yakından takip ettiği aktarıldı.
JACKSON HAMLESİ AYRILIĞIN ÖNÜNÜ AÇABİLİR
Öte yandan Aston Villa'nın Chelsea forması giyen Nicolas Jackson için temaslarını sürdürdüğü ve İngiliz ekibinin yeni bir santrfor transfer etmesi halinde Watkins'in ayrılığına yeşil ışık yakabileceği iddia edildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa, deneyimli golcü için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin yaklaşık 35 milyon euroluk teklifine sıcak bakmayan Aston Villa'nın, Ollie Watkins için en az 47 milyon euroluk bonservis beklentisi içinde olduğu öne sürüldü.
DEV RAKİPLER DEVREDE
Manchester United'ın, Joshua Zirkzee'nin takımdan ayrılması halinde Watkins için resmi girişimde bulunabileceği belirtilirken, Arsenal'in de 30 yaşındaki golcüyü yakından takip ettiği aktarıldı.
JACKSON HAMLESİ AYRILIĞIN ÖNÜNÜ AÇABİLİR
Öte yandan Aston Villa'nın Chelsea forması giyen Nicolas Jackson için temaslarını sürdürdüğü ve İngiliz ekibinin yeni bir santrfor transfer etmesi halinde Watkins'in ayrılığına yeşil ışık yakabileceği iddia edildi.