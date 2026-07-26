25 Temmuz
RAAL La Louviere-Samsunspor
0-0
25 Temmuz
Lausanne-Grasshopper
1-1
25 Temmuz
QPR-Fiorentina
3-2
26 Temmuz
Liverpool-Sunderland
4-2
25 Temmuz
FC Porto-Aston Villa
2-1
25 Temmuz
Granada-Real Betis
1-0
25 Temmuz
Standard Liege-Juventus
0-1
25 Temmuz
Blackburn Rovers-Strasbourg
2-0
25 Temmuz
Celta Vigo-Sporting Gijon
1-0
25 Temmuz
Real Valladolid-Getafe
0-0
25 Temmuz
Eibar-Athletic Bilbao
2-2
25 Temmuz
Marsilya-Nice
0-3
25 Temmuz
PSV Eindhoven-Villarreal
1-3
25 Temmuz
Rennes-Club Brugge
2-1
25 Temmuz
Konyaspor-Hull City
0-3
25 Temmuz
Wolves-Real Sociedad
1-2
25 Temmuz
Hoffenheim-Greuther Fürth
4-1
25 Temmuz
Celtic-AC Milan
2-2
25 Temmuz
Servette-Basel
0-1
25 Temmuz
Hamburger SV-FC Heidenheim
3-1
25 Temmuz
Fortuna Düsseldorf-B. Dortmund
2-1
25 Temmuz
Werder Bremen-Bochum
2-0
25 Temmuz
RB Leipzig-Ingolstadt
1-0
25 Temmuz
Girona-Alaves
0-1
25 Temmuz
Gornik Zabrze-Slask Wroclaw
2-1
25 Temmuz
FK Haugesund-Bryne
1-2
25 Temmuz
Stroemsgodset-Lyn
1-1
25 Temmuz
Kristiansund BK-Start
1-2
25 Temmuz
AGF-Broendby IF
1-1
25 Temmuz
Akron Togliatti-Zenit St. Petersburg
0-5
25 Temmuz
Dinamo Moscow-Samara
0-0
25 Temmuz
FC Luzern-Thun
1-3
26 Temmuz
Leeds United-Wrexham
2-3

Fenerbahçe'nin Watkins transferinde dev rakipler!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ollie Watkins için Manchester United ve Arsenal'in de devreye girdiği, Aston Villa'nın ise en az 47 milyon euro bonservis talep ettiği iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 10:28
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin Watkins transferinde dev rakipler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Ollie Watkins için İngiltere'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa, deneyimli golcü için gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin yaklaşık 35 milyon euroluk teklifine sıcak bakmayan Aston Villa'nın, Ollie Watkins için en az 47 milyon euroluk bonservis beklentisi içinde olduğu öne sürüldü.

DEV RAKİPLER DEVREDE

Manchester United'ın, Joshua Zirkzee'nin takımdan ayrılması halinde Watkins için resmi girişimde bulunabileceği belirtilirken, Arsenal'in de 30 yaşındaki golcüyü yakından takip ettiği aktarıldı.

JACKSON HAMLESİ AYRILIĞIN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Öte yandan Aston Villa'nın Chelsea forması giyen Nicolas Jackson için temaslarını sürdürdüğü ve İngiliz ekibinin yeni bir santrfor transfer etmesi halinde Watkins'in ayrılığına yeşil ışık yakabileceği iddia edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.