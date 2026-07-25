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Atletico Madrid, Kang In Lee'yi kadrosuna kattı!

Atletico Madrid, Paris Saint-Germain forması giyen Güney Koreli yıldız Kang In Lee'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 19:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Atletico Madrid, Kang In Lee'yi kadrosuna kattı!
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Atletico Madrid, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli bir takviyeyle güçlendirdi.

İspanyol kulübü, Paris Saint-Germain'den Güney Koreli orta saha oyuncusu Kang In Lee'nin bonservisini transfer ettiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2031'E KADAR SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varıldığı ve 25 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2031'e kadar Atletico Madrid forması giyeceği belirtildi. Kang In Lee'nin takımda 7 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.

PSG'DE KUPALARA DAMGA VURDU

2023 yılında PSG'ye transfer olan Kang In Lee, Fransız ekibinde çıktığı 124 maçta 16 gol ve 16 asistlik katkı sağladı. Güney Koreli oyuncu, Paris temsilcisiyle 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Ligue 1, 2 Fransa Kupası, 2 Fransa Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve Kıtalararası Kupa şampiyonlukları yaşadı.

MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Valencia altyapısında yetişen ve daha sonra Mallorca'da forma giyen Kang In Lee, Güney Kore Milli Takımı'nda ise bugüne kadar 50 kez görev yaptı. Tecrübeli futbolcu, son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesinin kadrosunda yer aldı.

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