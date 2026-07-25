Trabzonspor'da Nwaiwu gitti gidiyor

Trabzonspor'un 6 ay önce 5.5 milyon Euro bonservisle Wolfsberger'den kadrosuna kattığı Chibuike Nwaiwu, rekor satış yaptırmak üzere... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fulham haftalardır yürüttüğü pazarlıklarda artık son aşamaya geldi. Konuşulan rakam 25 milyon Euro'nun üzerinde. Bordo-Mavililer'in de kolay bonuslarla toplamda beklediği 30 milyon Euro civarındaydı. Fulham'ın yoğun presine rağmen bu rakamda direten Fırtına, hedefine ulaşmak üzere. 22 yaşındaki Nijeryalı stoperin menajeri Premier Lig ekibiyle anlaşmaya varırken, Fulham'ın Nwaiwu'ya 2.5 milyon Euro civarında bir maaş teklifinde bulunduğu öğrenildi. Yıldız savunmacı şu anda Trabzonspor'un Avusturya kampında çalışmalarını sürdürüyor ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
3 OYUNCUDAN 80 MİLYON EURO
Fulham ile Trabzonspor arasındaki pazarlıklarda makas iyice daralırken, ödeme koşulları ve peşinat konusu kritik. Transferde sıcak paraya ihtiyaç duyan Karadeniz devi, peşinat rakamını yüksek tutuyor. İngiliz basını da Fulham'ın Nwaiwu transferi artık yakın zamanda resmiyete dökebileceğini yazıyor. Oualé ve Augusto'nun satışlarından bonuslarla toplamda 50 milyon Euro kasaya koyan Bordo-Mavililer, Nwaiwu'yu da 30'a satarsa sadece 3 oyuncudan 80 milyon Euro elde etmiş olacak. Bu da Süper Lig'de bir rekor. Ayrıca Zubkov ve Lövik başta olmak üzere diğer futbolcuların transferinden de para kazanan Trabzonspor'un, önceki satışlardan bonusların da devreye girmesiyle toplam transfer kazancı 90 milyon Euro'yu geçecek.
CRYSTAL PALACE DA DEVREYE GİRDİ
Fulham Nwaiwu transferini artık noktalamak için geri sayıma geçerken, İngiltere'den flaş bir gelişme daha yaşandı. Chelsea, Crystal Palace forması giyen Maxence Lacroix'yı kadrosuna katıyor. Athletic'e yer alan habere göre; Chelsea bu transfer için 52 milyon Sterlin ödeyecek ve oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalayacak. Crystal Palace'ın stoperdeki hedeflerinden birinin ise Nwaiwu olduğu Ada basınındaki haberlerde, Augsburg forması giyen Chrislain Matsima'yla anlaşma sağlanamaması halinde Palace'ın Trabzonspor forması giyen Chibuike Nwaiwu'yu alternatif olarak düşündüğü ve oyuncuyu yakından takip ettiği yazıldı.
3 OYUNCUDAN 80 MİLYON EURO
Fulham ile Trabzonspor arasındaki pazarlıklarda makas iyice daralırken, ödeme koşulları ve peşinat konusu kritik. Transferde sıcak paraya ihtiyaç duyan Karadeniz devi, peşinat rakamını yüksek tutuyor. İngiliz basını da Fulham'ın Nwaiwu transferi artık yakın zamanda resmiyete dökebileceğini yazıyor. Oualé ve Augusto'nun satışlarından bonuslarla toplamda 50 milyon Euro kasaya koyan Bordo-Mavililer, Nwaiwu'yu da 30'a satarsa sadece 3 oyuncudan 80 milyon Euro elde etmiş olacak. Bu da Süper Lig'de bir rekor. Ayrıca Zubkov ve Lövik başta olmak üzere diğer futbolcuların transferinden de para kazanan Trabzonspor'un, önceki satışlardan bonusların da devreye girmesiyle toplam transfer kazancı 90 milyon Euro'yu geçecek.
CRYSTAL PALACE DA DEVREYE GİRDİ
Fulham Nwaiwu transferini artık noktalamak için geri sayıma geçerken, İngiltere'den flaş bir gelişme daha yaşandı. Chelsea, Crystal Palace forması giyen Maxence Lacroix'yı kadrosuna katıyor. Athletic'e yer alan habere göre; Chelsea bu transfer için 52 milyon Sterlin ödeyecek ve oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalayacak. Crystal Palace'ın stoperdeki hedeflerinden birinin ise Nwaiwu olduğu Ada basınındaki haberlerde, Augsburg forması giyen Chrislain Matsima'yla anlaşma sağlanamaması halinde Palace'ın Trabzonspor forması giyen Chibuike Nwaiwu'yu alternatif olarak düşündüğü ve oyuncuyu yakından takip ettiği yazıldı.