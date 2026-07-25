Okan Buruk'un Jankat kararsızlığı

Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Eyüpspor'da çok iyi bir performans sergileyen Jankat Yılmaz yeni sezon öncesi Okan Buruk'un kafasını karıştırıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tecrübeli hoca, büyük bir potansiyel olarak gösterilen Jankat'ı kaleci rotasyonuna dahil etmek istiyor.
Ancak genç eldivenin az forma şansı bulması durumunda gelişiminin olumsuz etkilenecek olması nedeniyle yeniden kiralık gönderilmesi de ihtimal dahilinde.
Ancak genç eldivenin az forma şansı bulması durumunda gelişiminin olumsuz etkilenecek olması nedeniyle yeniden kiralık gönderilmesi de ihtimal dahilinde.