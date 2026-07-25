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Vlahovic'in menajeri İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş'ın yüksek maliyetli teklifi sonrasında Dusan Vlahovic'in siyah-beyazlılara daha sıcak bakmaya başladığı öne sürüldü. Sırp golcünün menajeri Darko Ristic'in hafta sonu İstanbul'a gelerek yönetimle görüşeceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 09:34
Haber: Sabah
Vlahovic'in menajeri İstanbul'a geliyor!
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Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde bulunan Dusan Vlahovic için yeni bir görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınından Sportmediaset'in haberine göre 26 yaşındaki Sırp santrforun menajeri Darko Ristic, hafta sonu İstanbul'a gelecek.

MENAJERİYLE KRİTİK GÖRÜŞME

Siyah-beyazlı yönetimin, İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmede oyuncu cephesiyle kalan pürüzleri masaya yatıracağı belirtildi.

Beşiktaş'ın, Vlahovic'i ikna ederek santrfor transferini sonuçlandırmayı hedeflediği aktarıldı.

EN CAZİP TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN

Avrupa'nın 5 büyük liginden beklediği ilgiyi göremediği ileri sürülen Vlahovic'e en cazip mali şartları Beşiktaş'ın sunduğu ifade edildi.

Kaynaklarda ücret konusunda farklı rakamlar yer alırken siyah-beyazlıların teklifinin, oyuncuya talip olan diğer kulüplerin önerilerinden daha yüksek olduğu öne sürüldü.

VERGİ AVANTAJI ETKİLİ OLDU

Türkiye'deki vergi şartlarının da Beşiktaş'ın teklifini oyuncu açısından daha cazip hâle getirdiği belirtildi.

Avrupa'daki kesintiler nedeniyle Vlahovic'in diğer ülkelerde eline geçecek net ücretin düşmesinin, Beşiktaş seçeneğine daha olumlu yaklaşmasını sağladığı iddia edildi.

VLAHOVIC KARARINI GÖZDEN GEÇİRDİ

Daha önce Beşiktaş'a kesin bir yanıt vermeyen Sırp golcünün, ortaya çıkan mali tablonun ardından kararını yeniden değerlendirdiği aktarıldı.

Kaynakta oyuncunun transferi kabul ettiğine veya tarafların anlaşmaya vardığına ilişkin kesin bir bilgi yer almadı.

SERDAL ADALI BASKI YAPMIYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, süreci riske atmamak adına Vlahovic ve menajerine baskı uygulamadığı belirtildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncunun kararının olgunlaşmasını beklediği ve doğru zamanda yapılacak görüşmeyle transferi tamamlamayı planladığı ifade edildi.

SON HAMLE İSTANBUL'DA

Beşiktaş'ın hafta sonu yapılması beklenen görüşmeyi transferde belirleyici aşama olarak gördüğü kaydedildi.

Siyah-beyazlıların, şartların kendi lehlerine geliştiğine inandığı ve menajer Darko Ristic ile yapılacak görüşmede süreci noktalamayı amaçladığı öne sürüldü.

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