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Can Armando:" Kendimi herkese göstermek istiyorum!"

Galatasaray'ın genç oyuncuları Can Armando Güner ve Berat Luş, Monza ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. İki futbolcu da kendilerine verilen forma şansını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 23:43 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 23:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Can Armando:' Kendimi herkese göstermek istiyorum!'
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Galatasaray'ın genç futbolcuları Can Armando Güner ve Berat Luş, Monza ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk 11'de forma giyen Can Armando Güner, kendisini göstermek istediğini belirtirken Berat Luş, teknik direktör Okan Buruk'un tüm oyunculara şans vermeye çalıştığını söyledi.

CAN ARMANDO GÜNER: "KENDİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

İlk 11'de yer aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Can Armando Güner, bire bir pozisyonlara daha fazla girmeye çalıştığını belirtti.

"İlk 11'de yer aldığım için mutluyum. Kendimi göstermek istiyorum. Bu yüzden maçlarda sık sık bire bir pozisyonlara girmeye çalışıyorum."

Monza'nın zorlu bir rakip olduğunu söyleyen genç futbolcu, İtalyan takımlarına karşı oynamanın kolay olmadığını dile getirdi.

"Monza zorlu bir rakip. İtalyan takımlarına karşı oynamak her zaman kolay olmuyor. İyi pozisyonlar yakaladığımızı söyleyebilirim. Elbette kaybetmek istemezdim."

BERAT LUŞ: "ŞANSI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Berat Luş ise hazırlık döneminde yoğun şekilde çalıştıklarını ve sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi.

"Çok iyi çalışıyoruz. Ben de sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum."

Teknik direktör Okan Buruk'un tüm oyunculara forma şansı vermeye çalıştığını belirten genç futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Okan hocamız herkese şans vermeye çalışıyor. Biz de forma şansı bulduğumuzda bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Hocamıza teşekkür ediyoruz."

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