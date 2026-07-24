Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, Ganalı futbolcu Baba Alhassan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Alhassan'ın futbol kariyerinde Avrupa tecrübesinin de bulunduğu ve takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağına inanıldığı belirtilerek "Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Baba Alhassan'a kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Mardin 1969'dan iki yıllık imza: Baba Alhassan
Mardin 1969 Spor, Ganalı futbolcu Baba Alhassan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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