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Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Şevval Akalan hamlesi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, milli forvet Şevval Akalan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 16:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Şevval Akalan hamlesi
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Şevval Akalan'ı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "2026-27 sezonu kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, yerli rotasyonunu Şevval Akalan ile güçlendirdi. Kulübümüz, başarılı forvet oyuncusu ile sözleşme imzaladı. Dış şut tehdidi, sahadaki çalışkanlığı ve enerjisiyle Şevval Akalan'a büyük taraftarımızın önüne çıkacağı yeni sezonda başarılar diliyor, sarı-kırmızılı ailemize hoş geldin diyoruz." denildi.

Milli oyuncu, kariyerinde İstanbul Üniversitesi, Çimsa ÇBK Mersin ve Nesibe Aydın takımlarının da formasını giydi.

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