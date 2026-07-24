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Fenerbahçe'nin en büyük kozu Asensio

Fenerbahçe'de Gornik Zabrze ile salı günü oynanan ilk maçta 69. dakikada şans bulan İspanyol yıldızın, rövanş için hazır olacağı öğrenildi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da Polonya deplasmanında tüm planlarını Marco Asensio üzerinden yaptığı bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 11:23
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin en büyük kozu Asensio
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında salı günü Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi 1-0 yenerek rövanş için avantaj elde ederken, sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı Marco Asensio yüzde yüz hazır olmaması nedeniyle 69. dakikada oyuna dahil olmuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şans bulduğu sürede 1 isabetli orta açan, 1 şut pası veren ve 11 pas denemesinde %90.9'luk isabet oranı tutturan tecrübeli futbolcunun rövanşta Teknik Direktör İsmail Kartal'ın en büyük kozu olacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon şans bulduğu 38 maçta 13'er gol ve asist üreten, taraftarın da büyük sevgisini kazanan Asensio'nun yeni sezonda da Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında olacağı bildirildi.

Transfer döneminde kulübe birçok teklif gelmesine rağmen İspanyol yıldızın asla satılmaması gerektiğini ifade eden İsmail Kartal, rövanşta öğrencisinin yüzde yüz hazır olması nedeniyle tüm planlarını onun üzerinden yapıyor.

"YÜZDE YÜZ HAZIR OLMASI ÖNEMLİ"

Sarı-lacivertli takımın teknik kadrosunun ekibiyle yaptığı toplantıda, "Asensio bizim için çok önemli bir oyuncu. Rövanş öncesinde yüzde yüz hazır olması çok önemli. Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağımız maç da hiç kolay geçmeyecek. Bu yüzden herkes gibi Asensio'ya da çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandığı öğrenildi. 

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