Fenerbahçe'de Türk aday: Bertuğ Yıldırım

Fenerbahçe'de forvete yerli hamlesi yapılması da ihtimaller arasında. Konuşulan isim Bertuğ Yıldırım... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir'in 24 yaşındaki santrforunu teknik direktör İsmail Kartal'ın çok beğendiği öğrenildi. Hatta oyuncuyla ilgili Başakşehir ile temas kuruldu.
GEÇEN SEZON 22 MAÇTA 10 GOLLÜK KATKI
İstanbul ekibi geçtiğimiz yaz 2.2 milyon Euro bonservisle Bertuğ'u Rennes'den kadrosuna katmıştı.
Bertuğ Başakşehir'de çıktığı 22 maçta 7 gol atarken, 3 kez asist yaptı.
GEÇEN SEZON 22 MAÇTA 10 GOLLÜK KATKI
İstanbul ekibi geçtiğimiz yaz 2.2 milyon Euro bonservisle Bertuğ'u Rennes'den kadrosuna katmıştı.
Bertuğ Başakşehir'de çıktığı 22 maçta 7 gol atarken, 3 kez asist yaptı.