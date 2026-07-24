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Virgil van Dijk için Galatasaray mesajı

Galatasaray'ın eski oyuncularından Ömer Bayram, sarı-kırmızılıların transfer gündemine gelen Virgil van Dijk ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 09:29
Haber: Sabah
Virgil van Dijk için Galatasaray mesajı
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İki senedir Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk ile ilgilenen Galatasaray, deneyimli yıldızın ilgisini çekmeyi başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Özellikle geçen sezon ikisini Galatasaray'ın kazandığı 3 Liverpool mücadelesi Hollandalı oyuncu ile Galatasaray arasında inanılmaz bir bağ oluşturdu.

Libero TV'ye konuşan Galatasaray'ın eski oyuncularından Ömer Bayram, Van Dijk ile her zaman sarı-kırmızılı takımı konuştuklarını ifade etti. Çocukluktan itibaren beraber büyüyen ve iki yakın arkadaş olan ikilinin İstanbul'da buluşma ihtimali hala sürüyor.

Ömer Bayram, Hollandalı oyuncunun Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını yakından takip ettiğini ifade ederek, "Virgil van Dijk, Galatasaray'ın şampiyonluk görüntülerini sosyal medyada gördüğünde bayağı etkilendi. 'Bir şampiyonlukta bunu mu yaşıyorsunuz?' diye sordu, 'Bir gün maça gelirsin' diye konuştuk. Buraya gelip yakından görünce etkilendi. Galatasaray hakkında konuştuğumuz her şey olumlu. Yakın zamanda konuştuk mu; bunu söyleyemem" ifadelerini kullanarak büyük bir heyecan yarattı.

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