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Kasımpaşa'dan 5 milyon euro'ya transfer!

Kasımpaşa, geçen sezonun ikinci yarısında Parma'dan kiraladığı Adrian Benedyczak'ın bonservisini alıyor. İstanbul ekibi, Polonyalı golcü için 4-5 milyon euro seviyelerinde bir bonservis ödeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 10:42 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 10:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa'dan 5 milyon euro'ya transfer!
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Kasımpaşa, geçen sezonun ikinci yarısında Parma'dan kiraladığı ve attığı gollerle dikkat çeken Adrian Benedyczak'ın bonservisini alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Di Marzio'nun haberine göre, Kasımpaşa, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Parma ile anlaşma sağladı.

Kasımpaşa, Polonyalı golcü için Parma'ya 4-5 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli ödeyecek ve anlaşmada sonraki satıştan yüksek bir pay maddesi de yer alıyor.

Kasımpaşa, bonservisini alacağı Benedyczak ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Benedyczak, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa ile çıktığı 14 maçta 10 gol attı ve 1 asist yaptı.

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