UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türk temsilcilerinden Beşiktaş, Danimarka'nın Midtjylland takımını ağırladığı mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
Beşiktaş-Midtjylland (Danimarka): 1-0
Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika): 1-1
Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya): 0-1
Sheriff (Moldova)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-5
Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan): 2-3
Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2
St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz): 2-1
Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
Beşiktaş-Midtjylland (Danimarka): 1-0
Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika): 1-1
Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya): 0-1
Sheriff (Moldova)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-5
Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan): 2-3
Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2
St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz): 2-1
Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0