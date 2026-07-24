23 Temmuz
Beşiktaş-FC Midtjylland
1-0
23 Temmuz
Qarabag FK-CSKA Sofya
0-0
23 Temmuz
Zilina-GKS Katowice
2-1
23 Temmuz
Aluminij-FC Dinamo City
1-1
23 Temmuz
Paksi SE-Panathinaikos
1-2
23 Temmuz
Vojvodina-Ajax
1-4
23 Temmuz
Polissya Zhytomyr-Kopenhag
3-3
23 Temmuz
NK Varazdin-Jablonec
3-2
23 Temmuz
Borac BL-Petrocub
3-0
23 Temmuz
Lugano-Dukagjini
1-0
23 Temmuz
Hapoel Tel Aviv-Ludogorets
2-0
23 Temmuz
LNZ Cherkasy-Gent
0-0
23 Temmuz
FC Vaduz-Atletic Escaldes
4-0
23 Temmuz
Rijeka-Derry City
1-0
23 Temmuz
NK Bravo-KF Shkendija
2-1
23 Temmuz
Shelbourne-Nomme Kalju
5-2
23 Temmuz
Motherwell-HB Torshavn
2-0
23 Temmuz
NSI Runavik-Koper
0-2
23 Temmuz
Stjarnan-Ilves
1-0
23 Temmuz
Partizan-Una Strassen
4-0
23 Temmuz
FCSB-Auda
2-3
23 Temmuz
BATE Borisov-Sion
1-1
23 Temmuz
Santa Coloma-Rapid Wien
1-3
23 Temmuz
Paide -Zira
1-0
23 Temmuz
Malisheva-Hibernian
2-0
23 Temmuz
FK Liepaja-Austria Wien
0-2
23 Temmuz
Alashkert FC-CFR Cluj
1-1
23 Temmuz
Panevezys-Tobol Kostanay
1-1
23 Temmuz
Flora Tallinn-TNS
1-0
23 Temmuz
HJK-Coleraine
5-0
23 Temmuz
Debrecen-Pyunik
1-0
23 Temmuz
Dila Gori-Apollon Limassol
0-4
23 Temmuz
RFS-Vestri
4-1
23 Temmuz
Tromsoe-H. Kralove
0-1
23 Temmuz
Rakow-Valletta
3-1
23 Temmuz
Dunajska Streda-Velez Mostar
1-0
23 Temmuz
AEK Larnaca-Beitar Jerusalem
0-1
23 Temmuz
ML Vitebsk-Sutjeska
3-0
23 Temmuz
GAIS-FC Nordsjaelland
1-0
23 Temmuz
Universitatea Cluj-Brann
2-2
23 Temmuz
Zimbru-FC Noah
1-1
23 Temmuz
Dinamo Tbilisi-Zalgiris Vilnius
3-0
23 Temmuz
Valur-Zrinjski Mostar
1-0

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 9 maçla tamamlandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 00:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türk temsilcilerinden Beşiktaş, Danimarka'nın Midtjylland takımını ağırladığı mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

Beşiktaş-Midtjylland (Danimarka): 1-0

Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0

Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika): 1-1

Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya): 0-1

Sheriff (Moldova)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-5

Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan): 2-3

Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2

St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz): 2-1

Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

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