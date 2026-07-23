Atlanta United, Darwin Nunez'i istiyor

Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez'e MLS'ten bir talip çıktı.
TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİLER Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre, MLS'ten Atlanta United, Darwin Nunez ile ilgileniyor ve bu transfer için ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.
Al-Hilal, geçen sezon Karim Benzema transferinin ardından Darwin Nunez'i lig kadrosundan çıkarmış ve 27 yaşındaki futbolcu, sadece Asya Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilmişti.
Al-Hilal ile sözleşme fesih görüşmeleri de yapan Darwin Nunez'in, Suudi Arabistan ekibinden ayrılması bekleniyor.
SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI
2025 yılında Al-Hilal'e imza atan Nunez, Suudi Arabistan temsilcisinde 24 maçta 9 gol attı ve 5 asist yaptı.
Al-Hilal ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Darwin Nunez'in, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİLER Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre, MLS'ten Atlanta United, Darwin Nunez ile ilgileniyor ve bu transfer için ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.
Al-Hilal, geçen sezon Karim Benzema transferinin ardından Darwin Nunez'i lig kadrosundan çıkarmış ve 27 yaşındaki futbolcu, sadece Asya Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilmişti.
Al-Hilal ile sözleşme fesih görüşmeleri de yapan Darwin Nunez'in, Suudi Arabistan ekibinden ayrılması bekleniyor.
SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI
2025 yılında Al-Hilal'e imza atan Nunez, Suudi Arabistan temsilcisinde 24 maçta 9 gol attı ve 5 asist yaptı.
Al-Hilal ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Darwin Nunez'in, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.