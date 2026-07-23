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Cavaliers, Mario Hezonja için devreye girdi

Cleveland Cavaliers, Real Madrid forması giyen Mario Hezonja'yı yeniden NBA'e kazandırmak isteyen takımlar arasına katıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 13:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cavaliers, Mario Hezonja için devreye girdi
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Cleveland Cavaliers, Real Madrid forması giyen Mario Hezonja'yı yeniden NBA'e kazandırmak isteyen takımlar arasına katıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Marc Stein ve Jake Fischer'ın haberine göre Cavaliers yönetimi, kadroya yapılabilecek takviyeleri değerlendirirken Hırvat forvete ilgi gösteriyor.

Haberde, Cleveland'ın serbest oyuncu piyasasının gidişatına bağlı olarak Atlanta Hawks'ın serbest oyuncusu Jonathan Kuminga ile birlikte Hezonja'yı da alternatif planları arasında tuttuğu belirtildi.

Son altı sezonunu Avrupa'da, son dört yılını ise Real Madrid'de geçiren Hezonja'nın önceliği yeniden NBA'e dönmek.

BasketNews'ten Donatas Urbonas'ın haberine göre Hırvat yıldızın bir sonraki durağının NBA olması bekleniyor.

BasketNews kaynakları, Hezonja'nın Real Madrid ile yaptığı uzun vadeli sözleşmedeki NBA çıkış maddesini pazartesi günkü son tarihten önce devreye sokabilmek için gerekli tüm şartları yerine getirdiğine inanıyor. Böylece oyuncunun NBA'e dönüşünün önündeki engeller kalkmış durumda.

Hezonja henüz herhangi bir NBA takımıyla anlaşma sağlamadı. Ancak LeBron James'in serbest oyuncu piyasasındaki kararının ardından hangi takıma gideceğinin netleşmesi bekleniyor.

Habere göre birçok NBA takımı da LeBron'un kararını beklediği için serbest oyuncu piyasasında adeta domino etkisi oluşmuş durumda.

The Stein Line'a konuşan güvenilir bir kaynak, "LeBron kararını verdikten hemen sonra sekiz ya da dokuz oyuncunun imza attığını göreceğimizi düşünüyorum. Belki daha da fazlası olacak." ifadelerini kullandı.

Hezonja'nın adı bazı EuroLeague kulüpleriyle anılsa da BasketNews kaynakları oyuncunun geleceğinin NBA'de olduğunda ısrarcı.

Haberde ayrıca Hezonja'nın, NBA macerasının erken sona ermesi durumunda yürürlüğe girecek şartlı sözleşmeler öneren üç EuroLeague kulübünün teklifini reddettiği belirtildi.

31 yaşındaki oyuncunun, NBA'de kalıcı olacağına olan güveni nedeniyle bu tür anlaşmaları gereksiz gördüğü aktarıldı.

Hezonja'nın uzun yıllardır en büyük hedefi yeniden NBA'e dönmekti. Bu nedenle Real Madrid ile yaptığı sözleşmeye her yaz, 2029 yılına kadar kullanılabilecek bir NBA çıkış maddesi ekletmişti.

Söz konusu madde, oyuncunun 20 Temmuz'a kadar NBA'e gitmesine imkan tanıyordu.

2015 NBA Draftı'nda beşinci sıradan seçilen Hezonja, NBA kariyerinde Orlando Magic, New York Knicks ve Portland Trail Blazers formalarıyla toplam 330 maça çıktı.

İlk NBA döneminde 18.5 dakikada 6.9 sayı ve 3.1 ribaund ortalamaları yakalayan Hırvat oyuncu, Avrupa'ya döndükten sonra kariyerini yeniden ayağa kaldırarak EuroLeague'in önde gelen forvetlerinden biri haline geldi.

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