Singo: '1 sezon daha Galatasaray'dayım'

Galatasaray'da Wilfried Singo ile ilgili birçok transfer gelişmesi yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 25 yaşındaki Fildişili sağ bek, Dünya Kupası'nda da sakatlandığı maça kadar performansıyla beğeni toplamıştı. Sarı kırmızılı kulubün kapısını Avrupa devleri çalmaya başlarken Singo'nun net kararı ortaya çıktı.
343 Digital Youtube kanalında Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Inter, Singo'yu transfer etmek istedi ancak Fildişili oyuncu bu teklifi çevirdi.
Singo'nun "1 sezon daha Galatasaray'da kalacağım ve sonra Premier Lig'e gideceğim" dediği öne sürüldü.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray forması altında geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki savunma oyouncusu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
343 Digital Youtube kanalında Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Inter, Singo'yu transfer etmek istedi ancak Fildişili oyuncu bu teklifi çevirdi.
Singo'nun "1 sezon daha Galatasaray'da kalacağım ve sonra Premier Lig'e gideceğim" dediği öne sürüldü.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Galatasaray forması altında geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki savunma oyouncusu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.