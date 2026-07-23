Üniversite Tercihleri Ne Zaman 2026? YKS Tercih Tarihleri ve Tercih Kılavuzu

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026 YKS tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

Tercihler nasıl yapılacak?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. Tercih işlemleri yalnızca belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilecek.

Tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Evet. 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ön bilgi amacıyla yayımlandı. ÖSYM, adayların tercihlerini yapmadan önce tercih döneminde yayımlanacak güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtti.

Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

Üniversite adaylarının;

Başarı sıralamalarını esas almaları,

Bölümlerin özel koşullarını incelemeleri,

Kontenjan bilgilerini kontrol etmeleri,

İlgi alanları ve kariyer hedeflerine uygun tercihler yapmaları

öneriliyor.

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Sonuç tarihi, tercih sürecinin bitmesinin ardından ÖSYM tarafından duyurulacak.

Sonuç: Üniversite Tercihleri Ne Zaman 2026?

2026 üniversite tercihleri 29 Temmuz'da başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih yapmadan önce güncel tercih kılavuzunun dikkatle incelenmesi tavsiye ediliyor.