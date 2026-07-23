Haber Tarihi: 23 Temmuz 2026 15:21 -
Güncelleme Tarihi:
23 Temmuz 2026 15:21
Üniversite Tercihleri Ne Zaman 2026? YKS Tercih Tarihleri ve Tercih Kılavuzu
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca aday üniversite tercih sürecine odaklandı. "Üniversite tercihleri ne zaman 2026?" sorusu da adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026 YKS tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.
Tercihler nasıl yapılacak?Adaylar tercihlerini, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. Tercih işlemleri yalnızca belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilecek.Tercih kılavuzu yayımlandı mı?Evet. 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ön bilgi amacıyla yayımlandı. ÖSYM, adayların tercihlerini yapmadan önce tercih döneminde yayımlanacak güncel kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtti.Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?Üniversite adaylarının;Başarı sıralamalarını esas almaları,Bölümlerin özel koşullarını incelemeleri,Kontenjan bilgilerini kontrol etmeleri,İlgi alanları ve kariyer hedeflerine uygun tercihler yapmaları
öneriliyor.Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Sonuç tarihi, tercih sürecinin bitmesinin ardından ÖSYM tarafından duyurulacak.Sonuç: Üniversite Tercihleri Ne Zaman 2026?2026 üniversite tercihleri 29 Temmuz'da başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih yapmadan önce güncel tercih kılavuzunun dikkatle incelenmesi tavsiye ediliyor.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.