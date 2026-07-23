Haber Tarihi: 23 Temmuz 2026 13:26 - Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 13:26

Türkiye Kanada Voleybol Maçı Ne Zaman? Filenin Efeleri'nin Kanada Maçı Tarihi ve Saati

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) karşılaşmaları voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. "Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman?" sorusu da milli takımın maç programını merak edenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Türkiye Kanada Voleybol Maçı Ne Zaman? Filenin Efeleri'nin Kanada Maçı Tarihi ve Saati
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Türkiye ile Kanada arasındaki VNL karşılaşması 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak. Mücadele, Kanada'nın Ottawa kentinde gerçekleştirilecek.
Maç hangi organizasyonda oynanacak?

Karşılaşma, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ilk hafta maçları kapsamında oynanacak. Filenin Efeleri, ilk etapta Kanada'da dört karşılaşmaya çıkacak.

Filenin Efeleri'nin ilk hafta maç programı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ilk hafta programı şu şekilde:

10 Haziran: Türkiye – ABD
13 Haziran: Türkiye – Fransa
14 Haziran (gece): Türkiye – İtalya
14 Haziran: Kanada – Türkiye (21.30)

Program, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?


Türkiye - Kanada karşılaşmasının yayıncı kuruluşuna ilişkin bilgiler maç haftasında Türkiye Voleybol Federasyonu ve yayıncı kuruluş tarafından duyurulacak.

Sonuç: Türkiye Kanada Voleybol Maçı Ne Zaman?

Türkiye ile Kanada arasındaki 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi maçı, 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 21.30'da Kanada'nın Ottawa kentinde oynanacak. Filenin Efeleri, organizasyonun ilk haftasındaki son maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek.

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