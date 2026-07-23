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Çaykur Rizespor'un gençleri A takımda forma bekliyor

Çaykur Rizespor'un genç futbolcuları Mustafa Coşkun Tosun ve Yakup Ayhan, yeni sezonda A takımda forma şansı bulmayı hedefliyor. Tosun, A Milli Takım hayalini açıklarken Ayhan, ilk 11'de oynamak istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 13:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor'un gençleri A takımda forma bekliyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un genç oyuncuları Mustafa Coşkun Tosun ve Yakup Ayhan, yeni sezonda A takım kadrosunda yer almayı hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-mavili takımın Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği hazırlık çalışmalarında yer alan iki futbolcu, sezon içinde forma şansı bekliyor.

TOSUN'UN HEDEFİ A MİLLİ TAKIM

17 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen 17 yaşındaki forvet Mustafa Coşkun Tosun, ay-yıldızlı formayı giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Yeni hedefinin A Milli Takım olduğunu belirten Tosun, kendisini geliştirerek kariyerinde yeni bir aşamaya geçmek istediğini ifade etti.

"LİGDE SÜRE BULMAK İSTİYORUM"

Erzurum'da yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan genç futbolcu, teknik direktör Recep Uçar'ın genç ve deneyimli oyuncular arasında ayrım yapmadığını belirtti.

Takımdaki ağabeylerinin ve teknik heyetin tavsiyelerini uygulamaya çalıştığını dile getiren Tosun, lig başladığında süre bularak kendisini göstermek istediğini söyledi.

Fiziksel ve taktiksel açıdan gelişmesi gerektiğini vurgulayan genç forvet, kendisine fırsat verilmesi halinde bu şansı değerlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.

AYHAN: "HEDEFİM İLK 11'DE OYNAMAK"

Çaykur Rizespor altyapısındaki performansıyla A takım kadrosuna seçilen 18 yaşındaki stoper Yakup Ayhan da kamp döneminin yoğun ve yorucu geçtiğini ifade etti.

Çalışmaların iyi ilerlediğini belirten Ayhan, sakatlık yaşamadan hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.

Geçen sezona göre eksiklerini önemli ölçüde giderdiğini dile getiren genç savunmacı, teknik direktörünün taktiklerine bağlı kalarak kendisine verilecek şansı değerlendirmek istediğini belirtti.

Ayhan, "Şu an anı yaşıyorum. Hedefim ilk 11'de oynamak." ifadelerini kullandı.

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