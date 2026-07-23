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Shaq: "Giannis'in omuzlarında büyük bir yük olacak"

Miami Heat'in yeni süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun önünde önemli bir görev bulunduğunu düşünen Shaquille O'Neal, Yunan yıldızın kulübün yeni yüzü olarak büyük beklentilerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 13:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Shaq: 'Giannis'in omuzlarında büyük bir yük olacak'
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Miami Heat'in yeni süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun önünde önemli bir görev bulunduğunu düşünen Shaquille O'Neal, Yunan yıldızın kulübün yeni yüzü olarak büyük beklentilerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBA efsanesi, Sports Illustrated'a yaptığı açıklamada Giannis'in Heat'i yeniden zirveye taşıma sorumluluğunu üstleneceğini belirtti.

"Baskı demem ama Giannis'in omuzlarında büyük bir yük olacak," diyen O'Neal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyi ben ve Dwyane Wade başlattık, ardından LeBron James 'Big 3' dönemiyle geldi. Miami gibi bir şehirde bu seviyede bir oyuncu olduğunuzda insanlar sizden şampiyonluk bekler.

"Bence Giannis ve Bam Adebayo'nun etrafına üç ya da dört iyi şutör daha koymaları gerekiyor. Bunun dışında kültürleri, hazırlık süreçleri ve çalışma disiplinleri sayesinde kesinlikle hazır olacaklardır."

Yaz döneminin en dikkat çeken takasında Miami Heat; Giannis Antetokounmpo ve Bobby Portis'i kadrosuna katarken, karşılığında Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware, Kasparas Jakucionis, 2026 NBA Draftı'nın 13. sıra seçimi Nate Ament, 2031 ve 2033 birinci tur draft hakları, 2030 birinci tur draft takas hakkı ile 2033 ikinci tur draft hakkını Milwaukee Bucks'a gönderdi.

Heat tarihinde daha önce de birçok süperstar takımı NBA'in zirvesine taşımayı başardı.

Dwyane Wade ve Shaquille O'Neal önderliğindeki Miami, kulüp tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu 2006 yılında kazandı.

LeBron James'in takıma katılması ise Heat'i yeniden ligin en güçlü ekiplerinden biri haline getirdi. Miami, üst üste dört NBA Finali oynarken 2012 ve 2013 yıllarında arka arkaya şampiyonluk sevinci yaşadı.

Her ne kadar takıma şampiyonluk kazandıramamış ve ayrılığı sancılı geçmiş olsa da Jimmy Butler da Heat tarihine damga vuran isimlerden biri oldu. Butler, 2020 Orlando Bubble'ında takımı NBA Finalleri'ne taşırken, 2023 yılında ise Doğu Konferansı'nı sekizinci sırada tamamlayan bir ekiple tarihi bir final yürüyüşüne imza attı.

Ancak son NBA Finalleri'nin ardından Miami düşüşe geçti.

Heat, 2024 ve 2025 sezonlarında üst üste ilk turda elenirken, bu sezon ise 2019'dan bu yana ilk kez NBA playofflarına kalmayı başaramadı.

Milwaukee Bucks tarihinin en büyük oyuncusu olarak gösterilen Giannis Antetokounmpo ise şimdi Miami'de yeni bir sayfa açarak Heat'i yeniden şampiyonluk yarışının içine taşımaya çalışacak.

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