'Aslan payı' Galatasaray'ın

2026 Dünya Kupası sona ererken oyuncu gönderen kulüpler, FIFA Kulüp Avantajları Programı kapsamında kasalarını doldurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in haberine göre; Türkiye'den en büyük payı Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılılar, cebine koyduğu yaklaşık 2 milyon dolarla (94.4 milyon TL) 19'uncu sırada yer aldı.
Aslan'ı 1.9 milyon dolar kazanan Fenerbahçe 21'inci basamaktan takip etti. Beşiktaş ise 835 bin dolar gelir elde etti. Zirve 4.4 milyon dolarla Manchester City'nin olurken, Barcelona (3.9 milyon), Bayern Münih (3.4 milyon) izledi.
FIFA, Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere futbolcuların turnuvada geçirdiği süreye göre ödeme yapıyor.
Aslan'ı 1.9 milyon dolar kazanan Fenerbahçe 21'inci basamaktan takip etti. Beşiktaş ise 835 bin dolar gelir elde etti. Zirve 4.4 milyon dolarla Manchester City'nin olurken, Barcelona (3.9 milyon), Bayern Münih (3.4 milyon) izledi.
FIFA, Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere futbolcuların turnuvada geçirdiği süreye göre ödeme yapıyor.