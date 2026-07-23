FC27 Ne Zaman Çıkacak? EA SPORTS FC 27 Çıkış Tarihi Belli Oldu mu?

EA SPORTS tarafından henüz resmi çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak güvenilir sektör kaynakları ve sızıntılara göre oyunun 25 Eylül 2026 Cuma günü dünya genelinde satışa sunulması bekleniyor.

FC27 erken erişim olacak mı?

İddialara göre FC27'nin Ultimate Edition sürümünü ön sipariş veren oyuncular ile EA Play aboneleri, oyuna resmi çıkış tarihinden yaklaşık bir hafta önce erişebilecek. Erken erişimin 18 Eylül 2026 tarihinde başlaması bekleniyor.

FC27 hangi platformlara gelecek?

EA SPORTS FC 27'nin şu platformlarda yayımlanması bekleniyor:

PlayStation 5

PlayStation 4

Xbox Series X|S

Xbox One

PC

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

Platform listesiyle ilgili resmi duyurunun EA SPORTS'un tanıtım etkinliğinde netleşmesi bekleniyor.

FC27'de hangi yenilikler olacak?

Resmi detaylar henüz paylaşılmasa da sızıntılara göre FC27'de;

geliştirilmiş oynanış mekanikleri,

yenilenmiş Kariyer Modu,

Ultimate Team güncellemeleri,

geliştirilmiş grafikler,

"The Grounds" adı verilen açık dünya benzeri yeni bir oyun modu

gibi yeniliklerin yer alması bekleniyor.

FC27 tanıtımı ne zaman yapılacak?

EA SPORTS'un oyuna ilişkin resmi tanıtımı çok kısa süre içinde gerçekleştirmesi bekleniyor. Tanıtımla birlikte çıkış tarihi, fiyat, kapak yıldızı ve oyun modlarına ilişkin tüm ayrıntıların açıklanması öngörülüyor.

Sonuç: FC27 Ne Zaman Çıkacak?

EA SPORTS FC 27'nin resmi çıkış tarihi henüz doğrulanmadı. Ancak mevcut sızıntılar ve sektör kaynaklarına göre oyunun 25 Eylül 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi, Ultimate Edition sahiplerinin ise yaklaşık bir hafta önce erken erişim elde etmesi bekleniyor. Resmi açıklamanın ardından kesin tarih netlik kazanacak.