'Grizzlies, D'Angelo Russell ile yollarını ayıracak' iddiası

Memphis Grizzlies'ın, Yahoo Sports'tan Kelly Iko'nun haberine göre sezon başlamadan önce D'Angelo Russell ile sözleşme feshi konusunda anlaşması ya da oyuncuyu takas etmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Memphis, tecrübeli oyun kurucuyu temmuz ayı başında gerçekleşen altı takım ve 11 oyuncunun dahil olduğu dev takas kapsamında Washington Wizards'tan kadrosuna katmıştı.
Russell, geçtiğimiz sezona Dallas Mavericks'te başlamış ve 26 maçta 10.2 sayı ortalaması yakalarken, kariyerinin en düşük üç sayı yüzdesi olan %29.5 ile oynamıştı.
Ohio State çıkışlı oyuncu, şubat ayında Anthony Davis takasının bir parçası olarak Wizards'a gönderilmiş ancak Washington formasıyla tek bir resmi maça çıkmamıştı.
Los Angeles Lakers, Russell'ı 2015 NBA Draftı'nda ikinci sıradan seçmişti.
30 yaşındaki oyuncunun kariyerindeki en başarılı sezon ise Brooklyn Nets forması giydiği 2018-19 sezonu olmuştu. Russell o yıl 21.1 sayı ortalaması yakalayarak kariyerindeki tek All-Star seçimini elde etmişti.
Tecrübeli guard, NBA kariyerinde Golden State Warriors ve Minnesota Timberwolves formalarını da giydi.
Russell, geçtiğimiz sezona Dallas Mavericks'te başlamış ve 26 maçta 10.2 sayı ortalaması yakalarken, kariyerinin en düşük üç sayı yüzdesi olan %29.5 ile oynamıştı.
Ohio State çıkışlı oyuncu, şubat ayında Anthony Davis takasının bir parçası olarak Wizards'a gönderilmiş ancak Washington formasıyla tek bir resmi maça çıkmamıştı.
Los Angeles Lakers, Russell'ı 2015 NBA Draftı'nda ikinci sıradan seçmişti.
30 yaşındaki oyuncunun kariyerindeki en başarılı sezon ise Brooklyn Nets forması giydiği 2018-19 sezonu olmuştu. Russell o yıl 21.1 sayı ortalaması yakalayarak kariyerindeki tek All-Star seçimini elde etmişti.
Tecrübeli guard, NBA kariyerinde Golden State Warriors ve Minnesota Timberwolves formalarını da giydi.