Arsenal, Christos Tzolis'i açıkladı

Arsenal, yaz transfer dönemindeki bir takviyesini daha resmileştirdi.
ARSENAL RESMEN AÇIKLADI
İngiliz devi, Belçika ekibi Club Brugge'de forma giyen Yunan futbolcu Christos Tzolis'in transferini açıkladı. Transferin 40 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ
23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2025/26 sezonunda Club Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 52 resmi maça çıktı. Tzolis, bu karşılaşmalarda 22 gol atıp 29 asist yaparak 51 gole doğrudan katkı sağladı. Yunan futbolcu ayrıca 49 maçta ilk 11'de görev aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE FARK YARATTI
Tzolis, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 13 maçta 3 gol ve 5 asist üretirken, Belçika Pro Lig'de ise 36 karşılaşmada 17 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. Gösterdiği başarılı performansın ardından Arsenal, yıldız oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
ARSENAL RESMEN AÇIKLADI
İngiliz devi, Belçika ekibi Club Brugge'de forma giyen Yunan futbolcu Christos Tzolis'in transferini açıkladı. Transferin 40 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ
23 yaşındaki kanat oyuncusu, 2025/26 sezonunda Club Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 52 resmi maça çıktı. Tzolis, bu karşılaşmalarda 22 gol atıp 29 asist yaparak 51 gole doğrudan katkı sağladı. Yunan futbolcu ayrıca 49 maçta ilk 11'de görev aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE FARK YARATTI
Tzolis, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 13 maçta 3 gol ve 5 asist üretirken, Belçika Pro Lig'de ise 36 karşılaşmada 17 gol ve 23 asistlik performans sergiledi. Gösterdiği başarılı performansın ardından Arsenal, yıldız oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.