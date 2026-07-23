Galatasaray'ın gündemindeki Ponomarenko imzayı attı

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Matviy Ponomarenko'nun geleceği netlik kazandı. Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, 20 yaşındaki golcüyle 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 5 YILLIK İMZA
Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun 2031 yılına kadar kendisini Dinamo Kiev'e bağlayan yeni sözleşmeye imza attığı duyuruldu. Böylece Ponomarenko'nun adı son dönemde anıldığı Galatasaray transferi de şimdilik kapanmış oldu.
"BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM"
İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Matviy Ponomarenko, kulübün kendisine duyduğu güvenden dolayı mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kulübün bana güvenip yeni bir sözleşme teklif etmesi beni çok mutlu etti. Açıkçası bu kararı verirken hiç düşünmedim ve sözleşmeyi hemen imzalamaya karar verdim. Yeni sözleşmeye imza attığım için çok mutluyum."
Genç futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün yeni sözleşmeyi imzaladığım için büyük mutluluk duyuyorum. Sözleşmeyi yenilerken bir an bile düşünmedim. Kiev benim yuvam."
Kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcunun 2031 yılına kadar kendisini Dinamo Kiev'e bağlayan yeni sözleşmeye imza attığı duyuruldu. Böylece Ponomarenko'nun adı son dönemde anıldığı Galatasaray transferi de şimdilik kapanmış oldu.
"BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM"
İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Matviy Ponomarenko, kulübün kendisine duyduğu güvenden dolayı mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kulübün bana güvenip yeni bir sözleşme teklif etmesi beni çok mutlu etti. Açıkçası bu kararı verirken hiç düşünmedim ve sözleşmeyi hemen imzalamaya karar verdim. Yeni sözleşmeye imza attığım için çok mutluyum."
Genç futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün yeni sözleşmeyi imzaladığım için büyük mutluluk duyuyorum. Sözleşmeyi yenilerken bir an bile düşünmedim. Kiev benim yuvam."