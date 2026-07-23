Barcelona, Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı

LaLiga'nın son şampiyonu Barcelona, Borussia Dortmund forması giyen Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Katalan ekibinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Alman hücum oyuncusuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
22 MİLYON EURO VE BONUSLAR
Transferin mali koşulları kulüpler tarafından resmen açıklanmadı.
Basında yer alan haberlere göre Barcelona, Borussia Dortmund'a 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada performansa bağlı 7 milyon euroluk bonusların da bulunduğu bildirildi.
DORTMUND KARİYERİNDE 60 GOLE KATKI
Salzburg'dan Borussia Dortmund'a 2022 yılında transfer olan Adeyemi, Alman ekibinde toplam 146 resmî karşılaşmaya çıktı.
24 yaşındaki futbolcu, sarı-siyahlı formayla 36 gol ve 24 asistlik performans sergiledi.
FLICK İLE YENİDEN BULUŞTU
Kanatlarda ve hücumun merkezinde görev yapabilen Adeyemi, Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick ile yeniden bir araya geldi.
Flick, Alman futbolcuya 2021 yılında Almanya A Milli Takımı'ndaki ilk forma şansını vermişti.
BARCELONA'NIN İKİNCİ HÜCUM TAKVİYESİ
Karim Adeyemi, Newcastle United'dan transfer edilen Anthony Gordon'ın ardından Barcelona'nın hücum hattına yaptığı bir diğer takviye oldu.
Katalan ekibi, yeni sezon öncesinde Robert Lewandowski ve Inaki Pena ile yollarını ayırmıştı.
22 MİLYON EURO VE BONUSLAR
Transferin mali koşulları kulüpler tarafından resmen açıklanmadı.
Basında yer alan haberlere göre Barcelona, Borussia Dortmund'a 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada performansa bağlı 7 milyon euroluk bonusların da bulunduğu bildirildi.
DORTMUND KARİYERİNDE 60 GOLE KATKI
Salzburg'dan Borussia Dortmund'a 2022 yılında transfer olan Adeyemi, Alman ekibinde toplam 146 resmî karşılaşmaya çıktı.
24 yaşındaki futbolcu, sarı-siyahlı formayla 36 gol ve 24 asistlik performans sergiledi.
FLICK İLE YENİDEN BULUŞTU
Kanatlarda ve hücumun merkezinde görev yapabilen Adeyemi, Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick ile yeniden bir araya geldi.
Flick, Alman futbolcuya 2021 yılında Almanya A Milli Takımı'ndaki ilk forma şansını vermişti.
BARCELONA'NIN İKİNCİ HÜCUM TAKVİYESİ
Karim Adeyemi, Newcastle United'dan transfer edilen Anthony Gordon'ın ardından Barcelona'nın hücum hattına yaptığı bir diğer takviye oldu.
Katalan ekibi, yeni sezon öncesinde Robert Lewandowski ve Inaki Pena ile yollarını ayırmıştı.