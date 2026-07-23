Aston Villa, Alejandro Garnacho'yu açıkladı

Aston Villa, bir süredir gündemde yer alan Alejandro Garnacho transferini resmiyete döktü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aston Villa, 22 yaşındaki futbolcuyu Chelsea'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Aston Villa, kiralama ücretiyle birlikte satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda Chelsea'ye 50 milyon euro'luk bir ödeme yapacak.
Chelsea'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Garnacho, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.
Aston Villa, kiralama ücretiyle birlikte satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda Chelsea'ye 50 milyon euro'luk bir ödeme yapacak.
Chelsea'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Garnacho, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.