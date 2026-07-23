Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz!

Galatasaray, Avusturya kampı için kadrosunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın kadrosunda TFF'ye ismi bildirilmeyen Victor Nelsson, Elias Jelert ve Metehan Baltacı'nın yer alması dikkat çekti.
Sarı-kırmızılılarda ismi TFF'ye bildirilmeyen diğer isim olan Halil Dervişoğlu, Avusturya kampı kadrosuna da dahil edilmedi.
Sarı-kırmızılılarda ismi TFF'ye bildirilmeyen diğer isim olan Halil Dervişoğlu, Avusturya kampı kadrosuna da dahil edilmedi.