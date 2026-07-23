23 Temmuz
Beşiktaş-FC Midtjylland
21:00
23 Temmuz
Qarabag FK-CSKA Sofya
0-019'
23 Temmuz
Zilina-GKS Katowice
21:30
23 Temmuz
Aluminij-FC Dinamo City
21:00
23 Temmuz
Paksi SE-Panathinaikos
21:00
23 Temmuz
Vojvodina-Ajax
21:00
23 Temmuz
Polissya Zhytomyr-Kopenhag
21:00
23 Temmuz
NK Varazdin-Jablonec
21:00
23 Temmuz
Borac BL-Petrocub
21:30
23 Temmuz
Lugano-Dukagjini
21:30
23 Temmuz
Hapoel Tel Aviv-Ludogorets
21:30
23 Temmuz
LNZ Cherkasy-Gent
21:30
23 Temmuz
FC Vaduz-Atletic Escaldes
20:30
23 Temmuz
Rijeka-Derry City
21:45
23 Temmuz
NK Bravo-KF Shkendija
21:45
23 Temmuz
Shelbourne-Nomme Kalju
21:45
23 Temmuz
Motherwell-HB Torshavn
21:45
23 Temmuz
NSI Runavik-Koper
21:45
23 Temmuz
Stjarnan-Ilves
22:00
23 Temmuz
Partizan-Una Strassen
22:00
23 Temmuz
FCSB-Auda
20:45
23 Temmuz
BATE Borisov-Sion
20:00
23 Temmuz
Santa Coloma-Rapid Wien
20:00
23 Temmuz
Paide -Zira
0-020'
23 Temmuz
Malisheva-Hibernian
2-090'
23 Temmuz
FK Liepaja-Austria Wien
0-262'
23 Temmuz
Alashkert FC-CFR Cluj
1-164'
23 Temmuz
Panevezys-Tobol Kostanay
1-0DA
23 Temmuz
Flora Tallinn-TNS
0-021'
23 Temmuz
HJK-Coleraine
1-020'
23 Temmuz
Debrecen-Pyunik
0-019'
23 Temmuz
Dila Gori-Apollon Limassol
0-121'
23 Temmuz
RFS-Vestri
19:30
23 Temmuz
Tromsoe-H. Kralove
20:00
23 Temmuz
Rakow-Valletta
19:30
23 Temmuz
Dunajska Streda-Velez Mostar
19:30
23 Temmuz
AEK Larnaca-Beitar Jerusalem
19:30
23 Temmuz
ML Vitebsk-Sutjeska
20:00
23 Temmuz
GAIS-FC Nordsjaelland
20:00
23 Temmuz
Universitatea Cluj-Brann
20:00
23 Temmuz
Zimbru-FC Noah
20:00
23 Temmuz
Dinamo Tbilisi-Zalgiris Vilnius
20:00
23 Temmuz
Valur-Zrinjski Mostar
22:15

Maruf Güneş: "Gerçekler çarpıtılıyor"

Bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, sürece dair açıklamada bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 19:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Maruf Güneş: 'Gerçekler çarpıtılıyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, sürece dair açıklamada bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maruf Güneş'in açıklaması şu şekilde:

"17.07.2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkımda gözaltı kararı verilmiş, ifadem alınmış ve 20.07.2026 tarihinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmış bulunmaktayım.

Öncelikle kamuoyunun bilmesini isterim ki; gözaltı sürecim boyunca sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda şahsım hakkında ortaya atılan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Buna rağmen, gerçekler çarpıtılarak şahsım hakkında kamuoyunda bambaşka bir algı oluşturulmaya çalışılması kabul edilemez.

İsmimin böyle bir soruşturmada anılması ve bunun üzerinden mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Galatasaray Spor Kulübü'nün hedef alınması beni derinden üzmüştür. Hayatım boyunca ailemin, çalışma arkadaşlarımın ve camiamın başını öne eğdirecek hiçbir davranışın içinde olmadım. Bugün de aynı vicdani rahatlıkla bunu ifade ediyorum.

Türk adaletine olan güvenim tamdır. Soruşturmanın sonunda tüm gerçeklerin ortaya çıkacağına ve kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan haksız algının tamamen ortadan kalkacağına inanıyorum.

Diğer yandan, dosyada yer almayan hususları varmış gibi göstererek, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan iddialarla şahsımı, ailemi ve Galatasaray Spor Kulübü'nü hedef alan kişiler hakkında tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı da kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Bu süreçte yanımda duran, desteklerini ve güvenlerini esirgemeyen başta Sayın Başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyelerimize, çalışma arkadaşlarıma ve büyük Galatasaray camiasına en içten şükranlarımı sunuyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.