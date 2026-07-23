23 Temmuz
Beşiktaş-FC Midtjylland
1-075'
23 Temmuz
Qarabag FK-CSKA Sofya
0-0
23 Temmuz
Zilina-GKS Katowice
1-146'
23 Temmuz
Aluminij-FC Dinamo City
0-1DUR
23 Temmuz
Paksi SE-Panathinaikos
1-277'
23 Temmuz
Vojvodina-Ajax
1-374'
23 Temmuz
Polissya Zhytomyr-Kopenhag
2-273'
23 Temmuz
NK Varazdin-Jablonec
2-272'
23 Temmuz
Borac BL-Petrocub
1-046'
23 Temmuz
Lugano-Dukagjini
1-046'
23 Temmuz
Hapoel Tel Aviv-Ludogorets
1-0DA
23 Temmuz
LNZ Cherkasy-Gent
0-047'
23 Temmuz
FC Vaduz-Atletic Escaldes
4-0
23 Temmuz
Rijeka-Derry City
0-0DA
23 Temmuz
NK Bravo-KF Shkendija
1-1DA
23 Temmuz
Shelbourne-Nomme Kalju
3-1DA
23 Temmuz
Motherwell-HB Torshavn
1-0DA
23 Temmuz
NSI Runavik-Koper
0-0DA
23 Temmuz
Stjarnan-Ilves
0-034'
23 Temmuz
Partizan-Una Strassen
2-035'
23 Temmuz
FCSB-Auda
2-289'
23 Temmuz
BATE Borisov-Sion
1-1
23 Temmuz
Santa Coloma-Rapid Wien
1-3
23 Temmuz
Paide -Zira
1-0
23 Temmuz
Malisheva-Hibernian
2-0
23 Temmuz
FK Liepaja-Austria Wien
0-2
23 Temmuz
Alashkert FC-CFR Cluj
1-1
23 Temmuz
Panevezys-Tobol Kostanay
1-1
23 Temmuz
Flora Tallinn-TNS
1-0
23 Temmuz
HJK-Coleraine
5-0
23 Temmuz
Debrecen-Pyunik
1-0
23 Temmuz
Dila Gori-Apollon Limassol
0-4
23 Temmuz
RFS-Vestri
4-1
23 Temmuz
Tromsoe-H. Kralove
0-1
23 Temmuz
Rakow-Valletta
3-1
23 Temmuz
Dunajska Streda-Velez Mostar
1-0
23 Temmuz
AEK Larnaca-Beitar Jerusalem
0-1
23 Temmuz
ML Vitebsk-Sutjeska
3-0
23 Temmuz
GAIS-FC Nordsjaelland
1-0
23 Temmuz
Universitatea Cluj-Brann
2-2
23 Temmuz
Zimbru-FC Noah
1-1
23 Temmuz
Dinamo Tbilisi-Zalgiris Vilnius
3-0
23 Temmuz
Valur-Zrinjski Mostar
0-019'

Arsenal'den Guimaraes için teklif hazırlığı

Bruno Guimaraes ile kişisel şartlarda anlaşma sağlayan Arsenal, Brezilyalı orta saha oyuncusu için Newcastle United'a 70 milyon sterlin (82 milyon euro) değerinde bir teklif yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 21:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal'den Guimaraes için teklif hazırlığı
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Arsenal, Newcastle United forması giyen Bruno Guimaraes için teklife hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Romano'nun haberine göre, Arsenal, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın transferinde ısrarcı olduğu Guimaraes için Newcastle United'a 70 milyon sterlin (82 milyon euro) değerinde bir teklif sunacak.

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki oyuncunun, kulübü Newcastle United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Newcastle United forması altında geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Bruno Guimaraes, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.

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