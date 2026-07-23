Arsenal'den Guimaraes için teklif hazırlığı

Arsenal, Newcastle United forması giyen Bruno Guimaraes için teklife hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romano'nun haberine göre, Arsenal, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.
Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın transferinde ısrarcı olduğu Guimaraes için Newcastle United'a 70 milyon sterlin (82 milyon euro) değerinde bir teklif sunacak.
Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki oyuncunun, kulübü Newcastle United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Newcastle United forması altında geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Bruno Guimaraes, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.
Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın transferinde ısrarcı olduğu Guimaraes için Newcastle United'a 70 milyon sterlin (82 milyon euro) değerinde bir teklif sunacak.
Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki oyuncunun, kulübü Newcastle United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Newcastle United forması altında geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Bruno Guimaraes, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.