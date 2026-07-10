Haber Tarihi: 10 Temmuz 2026 10:03 - Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 11:33

Benzine, motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi?

Küresel petrol piyasalarındaki baş döndürücü hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ederken, araç sahiplerinin haftalardır nefesini tutarak beklediği o büyük haber nihayet geldi çattı! Gece yarısı itibarıyla akaryakıt istasyonlarında tabelaların tamamen değişmesiyle birlikte, milyonlarca sürücü arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Bugün sabahtan bu yana "Benzine indirim var mı? 2 Haziran 2026 Salı günü güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu?" sorguları ekonomi ve otomotiv sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte deponuzu doldurmadan önce bilmeniz gereken o sarsıcı indirim oranları, il il güncel fiyat listesi ve piyasayı hareketlendiren yeni kulis bilgileri!

Benzine, motorine (mazota) zam var mı, gelecek mi?
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Depolarını tasarruflu bir şekilde doldurmak isteyen araç sahipleri araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen büyük indirim dalgası pompalara tam olarak nasıl yansıdı?
 
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR!
Brent Petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle Benzin ve Motorine zam gelecek.
Motorine 3,93 lira, benzine ise 1,88 lira zam gelmesi bekleniyor.

Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak fiyat motorinde 98 kuruş, benzinde ise 47 kuruş olacak.

BENZİN-MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM POMPA FİYATLARINA YANSIDI!
2 Haziran 2026 gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1,83 TL, benzinde 1,37 TL ve Lpg (Otogaz) da ise 2,09 TL indirim gerçekleşti.

2 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.92 TL
Motorin: 65.27 TL
LPG: 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:


Benzin: 62.78 TL
Motorin: 65.13 TL
LPG: 31.39 TL

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