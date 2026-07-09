Bedelli Askerlik Ücreti 2026 Ne Kadar? Temmuz 2026 Güncel Bedelli Askerlik Ücreti

2026 yılı Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 472 bin 653 lira 34 kuruş olarak belirlendi. Yeni tutar, 1 Temmuz - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

Bedelli askerlik ücreti neden arttı?

Bedelli askerlik ücreti, memur aylık katsayısındaki değişime göre yeniden hesaplanıyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısının artmasıyla birlikte bedelli askerlik bedeli de güncellendi.

Yeni bedelli askerlik ücreti hangi tarihten itibaren geçerli?

Yeni ücret 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak. Yeni yılda memur maaş katsayısının yeniden belirlenmesiyle birlikte bedelli askerlik ücretinin de tekrar güncellenmesi bekleniyor.

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik başvuruları;

e-Devlet üzerinden,

Askerlik şubelerinden

gerçekleştirilebiliyor. Başvuru işlemlerinin ardından bedelin, belirtilen süre içerisinde ödenmesi gerekiyor.

Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanıyor?

Bedelli askerlik tutarı, kanunda belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılmasıyla hesaplanıyor. Bu nedenle memur maaş katsayısındaki her değişiklik, bedelli askerlik ücretine de yansıyor.

Sonuç: Bedelli Askerlik Ücreti 2026 Ne Kadar?

2026 yılı Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 472 bin 653 lira 34 kuruş olarak uygulanıyor. Başvuru yapmayı planlayan yükümlülerin, ödeme ve başvuru süreçlerine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.