Haber Tarihi: 09 Temmuz 2026 14:55 - Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 14:55

Bedelli Askerlik Ücreti 2026 Ne Kadar? Temmuz 2026 Güncel Bedelli Askerlik Ücreti

Bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlüler, memur maaş katsayısındaki artışın ardından güncellenen bedelli askerlik ücretini araştırıyor. "Bedelli askerlik ücreti 2026 ne kadar?" sorusu, Temmuz ayı itibarıyla en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Bedelli Askerlik Ücreti 2026 Ne Kadar? Temmuz 2026 Güncel Bedelli Askerlik Ücreti
Abone Ol
2026 yılı Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 472 bin 653 lira 34 kuruş olarak belirlendi. Yeni tutar, 1 Temmuz - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.
Bedelli askerlik ücreti neden arttı?

Bedelli askerlik ücreti, memur aylık katsayısındaki değişime göre yeniden hesaplanıyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısının artmasıyla birlikte bedelli askerlik bedeli de güncellendi.

Yeni bedelli askerlik ücreti hangi tarihten itibaren geçerli?

Yeni ücret 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı ve 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak. Yeni yılda memur maaş katsayısının yeniden belirlenmesiyle birlikte bedelli askerlik ücretinin de tekrar güncellenmesi bekleniyor.

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik başvuruları;

e-Devlet üzerinden,
Askerlik şubelerinden


gerçekleştirilebiliyor. Başvuru işlemlerinin ardından bedelin, belirtilen süre içerisinde ödenmesi gerekiyor.

Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanıyor?

Bedelli askerlik tutarı, kanunda belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılmasıyla hesaplanıyor. Bu nedenle memur maaş katsayısındaki her değişiklik, bedelli askerlik ücretine de yansıyor.

Sonuç: Bedelli Askerlik Ücreti 2026 Ne Kadar?

2026 yılı Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 472 bin 653 lira 34 kuruş olarak uygulanıyor. Başvuru yapmayı planlayan yükümlülerin, ödeme ve başvuru süreçlerine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

Diğer Haberler

Gençlerbirliği - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman? Süper Lig İlk Hafta Maç Tarihi Belli Oldu mu? Gündem Gençlerbirliği - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman? Süper Lig İlk Hafta Maç Tarihi Belli Oldu mu?
Barış Göktürk'ten fikstür ve kadro için açıklama Fenerbahçe Barış Göktürk'ten fikstür ve kadro için açıklama
Altay'da yönetimi 93 kişi seçecek! TFF 3. Lig Altay'da yönetimi 93 kişi seçecek!
Muğlaspor'da 13 transferle yeni sezon mesaisi Spor Toto 1. Lig Muğlaspor'da 13 transferle yeni sezon mesaisi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan transfer açıklaması Beşiktaş Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan transfer açıklaması
Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Barış Göktürk için açıklama Galatasaray Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Barış Göktürk için açıklama
Bedelli Askerlik Ücreti 2026 Ne Kadar? Temmuz 2026 Güncel Bedelli Askerlik Ücreti Gündem Bedelli Askerlik Ücreti 2026 Ne Kadar? Temmuz 2026 Güncel Bedelli Askerlik Ücreti
Doğan Alemdar: 'Teklif gelince kendime gelemedim' Beşiktaş Doğan Alemdar: "Teklif gelince kendime gelemedim"
Johan Manzambi için 60 milyon euro Newcastle United Johan Manzambi için 60 milyon euro
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İşte Süper Lig'de derbi haftaları
2
Fenerbahçe'nin Greenwood operasyonunun perde arkası!
3
Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini bitirdi!
4
Osimhen, Galatasaray'a transfer yaptı
5
Aziz Yıldırım'dan net talimat: "İki transfer yetişsin"
6
Galatasaray büyük oynuyor, hedefte 3 yıldız var
7
Beşiktaş'tan Jerome Opoku hamlesi

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.