İşte Süper Lig'de derbi haftaları

Süper Lig'de yeni sezonun derbi haftaları belli oldu. Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İşte yeni sezonda ligde derbi haftaları:
4. Hafta | Fenerbahçe - Beşiktaş
6. Hafta | Trabzonspor-Galatasaray
8. Hafta | Trabzonspor - Beşiktaş
9. Hafta | Galatasaray - Fenerbahçe
13. Hafta | Beşiktaş-Galatasaray
15. Hafta | Fenerbahçe - Trabzonspor
BESİM YALÇIN'DAN AÇIKLAMA
Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın: "Geçtiğimiz hafta Salı günü fikstür ile ilgili detayları kulüplerle paylaştık. Perşembe günü kulüpleri davet ettik ve onlardan geri bildirimler aldık. Geri bildirimde bulunan kulüplere teşekkür ederiz."
"FİKSTÜRÜ BİZ DEĞİL, ÇEKTİĞİNİZ NUMARALAR BELİRLİYOR"
Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın: "Her sene yeni bir algoritma yarattık. Burada sadece fikstür anahtarı belirledik. Bu da matematiksel bir dizilim. Asıl fikstürü oluşturan çekeceğiniz numaralar. Kamuoyundaki yanlış anlama, bizim girdiğimiz kısıtların fikstürü belli ettiğidir. Bu yanlış... Avrupa'daki algoritma ile bizimki aynı. Biz top çektiriyoruz, onlar da kulüplere numara atıyor."
"BUNLAR YİNE DİKKATE ALINDI"
Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın: "Avrupa'da oynayan kulüplerin, karşılaşmamaları gereken haftalar, yani yasaklı haftalar var. Bunlar yine dikkate alındı.
21 Eylül ve 7 Ekim arasında ligde milli ara verilecek. Bazı milli maçlar öncesindeki haftalarda derbiler yasaklı. Buna göre de derbi haftalarını belirledik. Sadece ev sahibi kimin olacağı belirlenecek, bu da çekilecek numaralara göre olacak."
4. Hafta | Fenerbahçe - Beşiktaş
6. Hafta | Trabzonspor-Galatasaray
8. Hafta | Trabzonspor - Beşiktaş
9. Hafta | Galatasaray - Fenerbahçe
13. Hafta | Beşiktaş-Galatasaray
15. Hafta | Fenerbahçe - Trabzonspor
BESİM YALÇIN'DAN AÇIKLAMA
Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın: "Geçtiğimiz hafta Salı günü fikstür ile ilgili detayları kulüplerle paylaştık. Perşembe günü kulüpleri davet ettik ve onlardan geri bildirimler aldık. Geri bildirimde bulunan kulüplere teşekkür ederiz."
"FİKSTÜRÜ BİZ DEĞİL, ÇEKTİĞİNİZ NUMARALAR BELİRLİYOR"
Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın: "Her sene yeni bir algoritma yarattık. Burada sadece fikstür anahtarı belirledik. Bu da matematiksel bir dizilim. Asıl fikstürü oluşturan çekeceğiniz numaralar. Kamuoyundaki yanlış anlama, bizim girdiğimiz kısıtların fikstürü belli ettiğidir. Bu yanlış... Avrupa'daki algoritma ile bizimki aynı. Biz top çektiriyoruz, onlar da kulüplere numara atıyor."
"BUNLAR YİNE DİKKATE ALINDI"
Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın: "Avrupa'da oynayan kulüplerin, karşılaşmamaları gereken haftalar, yani yasaklı haftalar var. Bunlar yine dikkate alındı.
21 Eylül ve 7 Ekim arasında ligde milli ara verilecek. Bazı milli maçlar öncesindeki haftalarda derbiler yasaklı. Buna göre de derbi haftalarını belirledik. Sadece ev sahibi kimin olacağı belirlenecek, bu da çekilecek numaralara göre olacak."