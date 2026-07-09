Nathan Ake, Fenerbahçe'ye hazır geliyor!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nathan Aké'nin, Dünya Kupası'nın ardından takıma katılmaya hazır olduğu belirtildi.
Hollanda Milli Takımı ile turnuvaya veda eden deneyimli savunmacının kısa süre içinde sarı-lacivertlilerin kampına dahil olması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK
Teknik direktör İsmail Kartal'ın savunmadaki en önemli kozlarından biri olarak gördüğü Nathan Aké'nin, fiziksel olarak hazır durumda olduğu ve yeni sezona doğrudan ilk 11'de başlamasının planlandığı ifade edildi.
GEÇEN SEZON 32 MAÇTA FORMA GİYDİ
31 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıktı. Deneyimli futbolcu, bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de görev alırken, Premier Lig'de 18, Şampiyonlar Ligi'nde 5, Lig Kupası'nda 6 ve FA Cup'ta 3 maçta forma giydi.
Hollanda Milli Takımı ile turnuvaya veda eden deneyimli savunmacının kısa süre içinde sarı-lacivertlilerin kampına dahil olması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK
Teknik direktör İsmail Kartal'ın savunmadaki en önemli kozlarından biri olarak gördüğü Nathan Aké'nin, fiziksel olarak hazır durumda olduğu ve yeni sezona doğrudan ilk 11'de başlamasının planlandığı ifade edildi.
GEÇEN SEZON 32 MAÇTA FORMA GİYDİ
31 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıktı. Deneyimli futbolcu, bu karşılaşmaların 17'sinde ilk 11'de görev alırken, Premier Lig'de 18, Şampiyonlar Ligi'nde 5, Lig Kupası'nda 6 ve FA Cup'ta 3 maçta forma giydi.