Galatasaray'da rota yeniden Khephren Thuram

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da orta saha için tanıdık bir isim yeniden gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY YENİDEN HAREKETE GEÇİYOR
Sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Khephren Thuram için bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Fransız yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediği ve 25 yaşındaki futbolcunun orta sahadaki sorunları çözebilecek kaliteye sahip olduğuna inandığı öğrenildi.
YENİ TEMAS HAZIRLIĞI
Galatasaray Yönetimi, daha önce de Juventus ile Thuram konusunda görüşmeler gerçekleştirmiş ancak İtalyan ekibini ikna etmeyi başaramamıştı. Buna rağmen sarı-kırmızılılar dosyayı kapatmadı. Yönetimin önümüzdeki günlerde yeniden temas kurarak transferin şartlarını zorlaması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan yıldız futbolcu, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Takımının önemli parçalarından biri haline gelen Thuram, hem savunmaya hem de hücuma verdiği destekle dikkat çekti. Fransız oyuncunun, Galatasaray teknik heyetinin uzun süredir transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtiliyor.
RESMİ GİRİŞİM HAZIRLIĞI
Okan Buruk'un raporunda "Orta sahaya seviye atlatacak oyuncu" olarak değerlendirilen Khephren Thuram için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde yeniden resmi girişimde bulunması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Khephren Thuram için bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Fransız yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediği ve 25 yaşındaki futbolcunun orta sahadaki sorunları çözebilecek kaliteye sahip olduğuna inandığı öğrenildi.
YENİ TEMAS HAZIRLIĞI
Galatasaray Yönetimi, daha önce de Juventus ile Thuram konusunda görüşmeler gerçekleştirmiş ancak İtalyan ekibini ikna etmeyi başaramamıştı. Buna rağmen sarı-kırmızılılar dosyayı kapatmadı. Yönetimin önümüzdeki günlerde yeniden temas kurarak transferin şartlarını zorlaması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan yıldız futbolcu, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Takımının önemli parçalarından biri haline gelen Thuram, hem savunmaya hem de hücuma verdiği destekle dikkat çekti. Fransız oyuncunun, Galatasaray teknik heyetinin uzun süredir transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtiliyor.
RESMİ GİRİŞİM HAZIRLIĞI
Okan Buruk'un raporunda "Orta sahaya seviye atlatacak oyuncu" olarak değerlendirilen Khephren Thuram için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde yeniden resmi girişimde bulunması bekleniyor.