Galatasaray'da rota yeniden Khephren Thuram

Galatasaray, Juventus forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Khephren Thuram için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 09:17
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da rota yeniden Khephren Thuram
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da orta saha için tanıdık bir isim yeniden gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY YENİDEN HAREKETE GEÇİYOR

Sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Khephren Thuram için bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Fransız yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediği ve 25 yaşındaki futbolcunun orta sahadaki sorunları çözebilecek kaliteye sahip olduğuna inandığı öğrenildi.

YENİ TEMAS HAZIRLIĞI

Galatasaray Yönetimi, daha önce de Juventus ile Thuram konusunda görüşmeler gerçekleştirmiş ancak İtalyan ekibini ikna etmeyi başaramamıştı. Buna rağmen sarı-kırmızılılar dosyayı kapatmadı. Yönetimin önümüzdeki günlerde yeniden temas kurarak transferin şartlarını zorlaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan yıldız futbolcu, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Takımının önemli parçalarından biri haline gelen Thuram, hem savunmaya hem de hücuma verdiği destekle dikkat çekti. Fransız oyuncunun, Galatasaray teknik heyetinin uzun süredir transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtiliyor.

RESMİ GİRİŞİM HAZIRLIĞI

Okan Buruk'un raporunda "Orta sahaya seviye atlatacak oyuncu" olarak değerlendirilen Khephren Thuram için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde yeniden resmi girişimde bulunması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.