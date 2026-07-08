Beşiktaş, Doğan Alemdar'ı açıkladı! 4 yıllık imza

Beşiktaş, Doğan Alemdar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 19:39 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 19:55
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Doğan Alemdar'ı açıkladı! 4 yıllık imza
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Beşiktaş, kaleci Doğan Alemdar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-2030 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİ

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Kayserispor'da başlayan Doğan Alemdar, 2021'de Fransa temsilcisi Rennes'e transfer oldu. Fransa'nın Troyes takımında da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki file bekçisini, geçen sezon başında Başakşehir kadrosuna kattı.

Doğan Alemdar, geçen sezon Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi.

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